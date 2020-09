Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

septiembre 8, 2020 - 12:30 pm

Los lanzadores venezolanos Carlos Carrasco y Aníbal Sánchez se subirán a la lomita este martes en la jornada de las Grandes Ligas.

Carrasco irá por su tercer triunfo del año, cuando Indios de Cleveland choque contra Cachorros de Chicago. El barquisimetano viene de lanzar el viernes seis inning contra Cerveceros de Milwaukee.

Por su parte, Sánchez salió sin decisión en su última apertura contra Filis de Filadelfia tras labor por 3.1 tercios. EL maracayero busca su segundo éxito de la temporada en el partido entre Nacionales de Washington y Rays de Tampa Bay.

Interligas

Medias Rojas de Boston vs Marlins de Miami

Sin confirmar vs Sandy Alcantara (2-1, 3.78)

Hora: 6:40 pm

Estadio: Marlins Park

Nacionales de Washington vs Rays de Tampa Bay

Anibal Sanchez (1-4, 6.48) vs Ryan Yarbrough (0-2, 3.65)

Hora: 6:05 pm

Estadio: Tropicana Field

Bravos de Atlanta vs Orioles de Baltimore

Max Fried (6-0, 1.98) vs Jorge Lopez (1-0, 5.59)

Hora: 7: 05 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Indios de Cleveland vs Cachorros de Chicago

Carlos Carrasco (2-3, 3.43) vs Yu Darvish (7-1, 1.44)

Hora: 8: 15 pm

Estadio: Wrigley Field

Atléticos de Oakland vs Rockies de Colorado

Sean Manaea (3-2, 5.09) vs Sin confirmar

Hora: 8:40 pm

Estadio: Coors Field

Diamondbacks de Arizona vs Angelinos de Los Ángeles

Taylor Clarke (1-0, 2.96) vs Andrew Heaney (3-2, 3.89)

Hora: 9: 40 pm

Estadio: Angel Stadium

Gigantes de San Francisco vs Marineros de Seattle

Tyler Anderson (1-3, 5.18) vs Nick Margevicius (1-2, 3.86)

Hora: 9:40 pm

Estadio: T-Mobile Park

Liga Americana

Reales de Kansas City vs Tigres de Detroit

Jakob Junis (0-1, 4.32) vs Matthew Boyd (1-5, 6.64)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Comerica Park

Mellizos de Minnesota vs Medias Blancas de Chicago

Jose Berrios (3-3, 4.29) vs Sin confirmar

Hora: 8:10 pm

Estadio: Guaranteed Rate Field

Rangers de Texas vs Astros de Houston

Kyle Cody (0-1, 0.00) vs Zack Greinke (3-0, 2.91

Hora: 8:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Liga Nacional

Pirastas de Pittsburgh vs Rojos de Cincinnati

JT Brubaker (1-0, 3.96) vs Sonny Gray (5-2, 3.19)

Hora: 6:40 pm

Estadio: Great American Ball Park

Mets de Nueva York vs Filis de Filadelfia

Michael Wacha (1-2, 7.20) vs Jake Arrieta (3-4, 5.67)

Hora: 7:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Cardenales de San Luis vs Cerveceros de Milwaukee

Sin confirmar vs Sin confirmar

Hora: 7: 40 pm

Estadio: Miller Park

Dodgers de Los Ángeles vs Padres de San Diego

Clayton Kershaw (5-1, 1.50) vs Chris Paddack (3-4, 4.75)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Petco Park

