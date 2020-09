Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

septiembre 2, 2020 - 11:30 am

El venezolano Martín Pérez tendrá hoy la responsabilidad de ser el abridor de los Medias Rojas de Boston, que chocarán contra Bravos de Atlanta en el Fenway Park.

El zurdo llanero intentará ganar su primer juego como local en el 2020. Pérez enfrentó el pasado viernes a los Nacionales de Washington, donde su pudo actuar durante cuatro entradas.

Interligas

Mets de Nueva York vs Orioles de Baltimore

Sin confirmar vs John Means (0-2, 8.59)

Hora: 4:05 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Azulejos de Toronto vs Marlins de Miami

Hyun-Jin Ryu (2-1, 2.92) vs Sixto Sanchez (1-0, 2.25)

Hora: 6:40 pm

Estdio: Marlins Park

Bravos de Atlanta vs Medias Rojas de Boston

Robbie Erlin (0-0, 6.00) vs Martín Pérez (2-4, 4.58)

Hora: 7:30 pm

Estadio: Fenway Park

Tigres de Detroit vs Cerveceros de Milwaukee

Spencer Turnbull (3-2, 2.97) vs Adrian Houser (1-3, 4.36)

Hora: 7:40 pm

Estadio: Miller Park

Liga Americana

Rays de Tampa Bay vs Yankees de Nueva York

Charlie Morton (1-1, 5.40) vs Jordan Montgomery (2-1, 4.44)

Hora: 7:05 pm

Estadio: Yankee Stadium

Indios de Cleveland vs Reales de Kansas City

Triston McKenzie (1-0, 2.70) vs Jakob Junis (0-0, 4.26)

Hora: 8:05 pm

Estadio: Kauffman Stadium

Rangers de Texas vs Astros de Houston

Kolby Allard (0-3, 6.50) vs Cristian Javier (3-1, 3.77)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Medias Blancas de Chicago vs Mellizos de Minnesota

Reynaldo Lopez (0-1, 9.00) vs Jose Berrios (2-3, 4.75)

Hora: 8:10

Estadio:Target Field

Liga Nacional

Gigantes de San Francisco vs Rockies de Colorado

Logan Webb (2-3, 4.35) vs Kyle Freeland (2-1, 3.43)

Hora: 3: 10 pm

Estadio: Coors Field

Cardenales de San Luis vs Rojos de Cincinnati

Johan Oviedo (0-1, 3.60) vs Tyler Mahle (1-1, 3.91)

Hora: 6:40 pm

Estadio: Great American Ball Park

Nacionales de Washington vs Filis de Filadelfia

Max Scherzer (3-1, 3.86) vs Zack Wheeler (3-0, 2.58)

Hora: 7:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Cachorros de Chicago vs Piratas de Pittsburgh

Kyle Hendricks (3-4, 4.09) vs Derek Holland (1-2, 7.62)

Hora: 7:05 pm

Estadio: PNC Park

Diamondbacks de Arizona vs Dogers de Los Ángeles

Sin confirmar vs Clayton Kershaw (4-1, 1.80)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Dodger Stadium

