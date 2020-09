Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

septiembre 1, 2020 - 11:30 am

Elieser Hernandez será el único lanzador venezolano en el día martes en la jornada de las Grandes Ligas.

El derecho llanero irá por su segunda victoria en la temporada 2020, cuando los Marlins de Miami enfrenten a los Azulejos de Toronto.

Hernánez tuvo su última salida el pasado miércoles 26 de agosto contra los Mets de Nueva York al trabajar cuatro entradas.

Interligas

Azulejos de Toronto vs Marlins de Miami

Sin confirmar vs Elieser Hernandez (1-0, 3.04)

Hora: 6:40 pm

Estdio: Marlins Park

Bravos de Atlanta vs Medias Rojas de Boston

Ian Anderson (1-0, 1.50) vs Sin confirmar

Hora: 7:30 pm

Estadio: Fenway Park

Mets de Nueva York vs Orioles de Baltimore

Sin confirmar vs Asher Wojciechowski (1-3, 5.13)

Hora: 7:35 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Tigres de Detroit vs Cerveceros de Milwaukee

Michael Fulmer (0-0, 8.79) vs Adrian Houser (1-3, 4.36)

Hora: 7:40 pm

Estadio: Miller Park

Liga Americana

Rays de Tampa Bay vs Yankees de Nueva York

Sin confirmar vs Masahiro Tanaka (0-1, 3.48)

Hora: 7:05 pm

Estadio: Yankee Stadium

Indios de Cleveland vs Reales de Kansas City

Zach Plesac (1-1, 1.29) vs Matt Harvey (0-1, 11.12)

Hora: 8:05 pm

Estadio: Kauffman Stadium

Rangers de Texas vs Astros de Houston

Jordan Lyles (1-3, 9.25) vs Framber Valdez (3-2, 2.35)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Medias Blancas de Chicago vs Mellizos de Minnesota

Dallas Keuchel (5-2, 2.70) vs Michael Pineda

Hora: 8:10

Estadio:Target Field

Liga Nacional

Cardenales de San Luis vs Rojos de Cincinnati

Kwang-Hyun Kim (1-0, 1.08) vs Sonny Gray (5-1, 1.94)

Hora: 6:40 pm

Estadio: Great American Ball Park

Nacionales de Washington vs Filis de Filadelfia

Patrick Corbin (2-2, 3.82) vs Aaron Nola (3-2, 3.00)

Hora: 7:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Cachorros de Chicago vs Piratas de Pittsburgh

Jon Lester (2-1, 4.55) vs Chad Kuhl (1-1, 2.52)

Hora: 7:05 pm

Estadio: PNC Park

Gigantes de San Francisco vs Rockies de Colorado

Kevin Gausman(1-2, 4.54) vs Jon Gray (2-3, 5.45)

Hora: 8: 40 pm

Estadio: Coors Field

Diamondbacks de Arizona vs Dogers de Los Ángeles

Alex Young (1-1, 4.70) vs Julio Urias (2-0, 3.67)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Dodger Stadium

