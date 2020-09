Juan Pablo Guanipa: No puedo poner a Capriles en el mismo grupo de los alacranes

septiembre 24, 2020 - 5:01 pm

El diputado zuliano y Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, expresó su posición con respecto a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, propuestas por el presidente Nicolás Maduro según el periodo de mandato parlamentario contemplado en la Constitución de la República.

Guanipa mencionó que aunque las elecciones se adecuan a lo establecido en la carta magna venezolana, ya que este año se cumplen los 5 años correspondientes al periodo activo del parlamento, mencionó que las condiciones no están dadas para propiciarlas. «Lo que está haciendo Maduro es una farsa electoral», dijo el dirigente opositor.

En su criterio no se pueden hacer elecciones con un Consejo Nacional Electoral impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, explicó que solo se está orquestando un plan a conveniencia del gobierno, aumentando el número de diputados desproporcionalmente y secuestrando las siglas de los partidos políticos originarios.

Con respecto a la fracción de oposición que participará en las elecciones parlamentarias, y las contradicciones referentes al excandidato presidencial Henrique Capriles, también perteneciente a la dirigencia de Primero Justicia, el dirigente zuliano expresó: «Son varias cosas, primero lo que ha hecho el gobierno es tratar de armar una oposición a su medida, tratando de simular una oposición y eso evidentemente es lo que conocemos como la mesita, como los alacranes».

«Yo no puedo poner a Capriles en el mismo grupo, de esa oposición a la medida de la dictadura o de esos alacranes, yo creo que Capriles ha actuado con recta intensión, pero a mi modo de ver, equivocado», añadió Guanipa.

El dirigente opositor explicó que ha tenido conversaciones con Capriles y lo ha criticado sobre la forma como han sucedido las cosas, alegó que si el exgobernador de Miranda pensaba que la oposición debía transitar un camino distinto al decidido por la Unidad Democrática, primero debía convencer a su partido.

«Él debió primero convencer a su partido. Si tu piensas que hay que transitar por una ruta distinta, convence a tu partido, y ese partido convencido va convencer al resto de la Unidad, lo que no se puede hacer es ir por una vía unilateral a negociar con la dictadura o asumir posiciones contrarias a la que ha decidido la mayoría, entonces en ese caso, yo creo que Henrique debe revisar su decisión», comentó.

Sobre la permanencia o no de Capriles como militante de PJ, Guanipa dijo: «en Primero Justicia lo que hicimos fue dejar la puerta abierta, para que en caso de que él llegue a la conclusión que el camino que él propuso no es el adecuado, bueno, pueda regresar y podamos reunificarnos todos al rededor de la estrategia de generar presión interna, para lograr que junto a la presión internacional podamos tener un clima de cambio político en Venezuela».

El diputado zuliano afirmó que este no es un momento para discusión de liderazgos, sino para incrementar la presión que puedan hacer un factor de cambio político en Venezuela. «No importa si quien dirige esto es Guaidó, es Capriles, es María Corina o es quién sea, no me importa, a mi lo que me importa es que saquemos a Nicolás Maduro, en este momento le corresponde a Guaidó y acompaño a Guaidó, tan sencillo como eso, no miro para los lados», dijo.

«Nosotros respaldamos a Juan Guaidó como presidente interino de la república, que públicamente hemos echos observaciones importantes acerca del funcionamiento de ese gobierno interino, pero todas esas observaciones están enmarcadas en la necesidad de la Unidad. La Unidad para nosotros es fundamental, somos parte de ella y la vamos a seguir acompañando», sentenció.

