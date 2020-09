José Andrés Padrón, el zuliano que brillará como animador del Miss Venezuela 2020

septiembre 23, 2020 - 7:14 pm

Por tercer año consecutivo, el zuliano José Andrés Padrón, conducirá el magno evento de la belleza de nuestro país junto a Fanny Ottati, Henrys Silva, Cynthia Lander e Isabella Rodríguez, que se transmitirá este jueves 24 de septiembre a paratir de las 8:00 de la noche por Venevisión.

Cantante, comunicador social y animador; José Andrés Padrón con su talento y carisma, no sólo se ha ganado el corazón del público en sus pocos años de trayectoria, sino que también asume cada nuevo reto en su carrera con el mayor entusiasmo y profesionalismo.

En un nuevo formato, adaptado a las medidas de prevención mundiales, dadas las circunstancias que vivimos por la pandemia COVID -19, José Andrés Padrón tendrá la responsabilidad de conducir junto a Fanny Ottati y la participación especial de Miss Venezuela 2018, Isabella Rodríguez; la primera parte de «La noche más linda del año», donde será seleccionada la candidata que viajará a representar a Venezuela en la septuagésima edición del certamen Miss World.

José Andrés, ¿Cómo te sientes en esta nueva ocasión en la que conduces el Miss Venezuela?

«Ha sido un año de sorpresas, y el Miss Venezuela no iba a ser la excepción! Lo que más amo de mi equipo es que se adapta de la mejor manera a los cambios. Tenemos el corazón lleno de esperanza y muchas ganas de hacer el certamen que el público merece, por supuesto, siguiendo los lineamientos de bioseguridad ante el COVID -19», expresó.

«Seguimos haciendo país desde nuestro espacio, dejando claro que no está vacío. Es un espacio de entretenimiento que, a pesar de tanta adversidad, llenamos con un gran esfuerzo humano y con la calidad que siempre nos ha caracterizado. Si algo diferencia al venezolano es que somos resilientes… Si has vivido en Venezuela y continúas viviendo en el país, significa que estás preparado para triunfar en cualquier parte del mundo», refirió.

Dada la situación de cuarentena por la pandemia ¿Cómo ha sido la experiencia en cuanto a la preparación de esta edición del MV?

«El confinamiento nos tiene separados físicamente, pero con el corazón conectado. El equipo encabezado por Ricardo Di Salvatore y Erik Simonato, ha estado pendiente de que nos sintamos cómodos y felices haciendo el trabajo que siempre soñamos y tanto nos apasiona», dijo.

«La tecnología ha jugado un papel importante… Nos hemos preparado por medio de videoconferencias, correos electrónicos para los libretos e indicaciones vía telefónica. Todo ha sido muy organizado para tener un evento bien logrado. Estoy asombrado con todo lo que se ha hecho hasta ahora y agradecido con todos… Venevisión se adaptó a un formato de trabajo distinto y hemos aprendido a acoplarnos», explicó.

«También estoy muy contento porque nuevamente compartiré animación con Fanny y Henrys, además nos acompaña Isabella nuevamente; y por primera vez, la hermosa Cynthia Lander, que es una mujer que no ha parado de hacer cosas buenas desde su coronación», contó.

«Obviamente nos hace falta el estudio… Los ensayos, el abrazo de los compañeros de trabajo, compartir con las misses; todo ese grato ambiente que es la gloria cuando se realiza el Miss Venezuela; pero ahora todo es cuestión de adaptación y paciencia para alcanzar el éxito», dijo.

Nos comentas lo contento que estás de compartir esta edición con los otros cuatro animadores, en el caso específico de Fanny, que es con quien animarás la primera parte del certamen, ¿Qué puedes agregar acerca de vivir esta nueva experiencia junto a ella?

«Fanny es una mujer auténtica y triunfadora. Siempre le hago bromas diciéndole que no ganó el Miss Venezuela, pero que su mayor corona ha sido ganarse el corazón de todos los venezolanos. Su chispa y magia siempre hacen de cada ensayo o programa donde coincidimos, algo «sensacional» (risas) Siempre existirán anécdotas que contar cuando trabajas con alguien como Fanny».

¿Podrías contarnos alguna de esas anécdotas que hayan vivido?

«¡Imagínate! ¡Son muchas!… Una vez en un evento en Maracaibo, nos escapábamos en las noches al restaurante del hotel, para buscar postres. Cada vez que estamos realizando «Súper Sábado Sensacional», me hace muecas cuando la cámara me está tomando y luego pone cara de «yo no fui» (risas) Así es ella… Siempre chistosa y con el buen humor que la caracteriza».

En cuanto a la noche del evento, ¿quien será el diseñador encargado de tu outfit y quien será el responsable de tu estilismo?

«Como cada año, voy de la mano de Giovanni Scutaro Milano. Y como todos saben, ¡no se peinarme! (Risas) Entonces en esta oportunidad, una vez más, están a cargo de mi estilismo Visania Rangel y Teresa Fuentes. Ellas siempre están en los mejores momentos de mi carrera, y ésta no iba a ser la excepción», concluyó.

Auténtico, alegre y entusiasta… Así es José Andrés Padrón, quien este jueves 24 de septiembre, demostrará una vez más su talento y carisma, en una noche de belleza inspiracional: Miss Venezuela 2020. En una transmisión de Venevisión en señal abierta, venevision.tv (en exclusiva para Venezuela) Ve Plus para Latinoamérica y Estados Unidos, y por MissVenezuela.tv, para el resto del mundo.

Los televidentes podrán seguir todos los detalles del certamen y las participantes por el site www.missvenezuela.com y en las Redes Sociales Oficiales del Miss Venezuela: Facebook: MissVenezuelaOficial, Instagram: @missvenezuela, y Twitter: @MissVzla; y también podrán interactuar el día del certamen con la etiqueta #missvenezuela2020.

