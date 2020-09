James Rodríguez ya hizo su primer entrenamiento con el Everton (Videos)

septiembre 8, 2020 - 10:42 am

El colombiano James Rodríguez realizó este martes su primer entrenamiento con el Everton en su Complejo Deportivo en Merseyside.

El cafetero, que fichó por dos temporadas con el conjunto inglés, estuvo muy activo en su primera práctica con su nuevo equipo.

Sonriente y de buen humor, se pudo ver a James junto a su compatriota Yerry Mina y también exhibiendo un poco de su calidad ya conocida.

Rodríguez marcó hasta un gol de vaselina durante el entrenamiento, y también participó en una sesión de pases.

«Estoy muy, muy feliz por estar en este gran club con una gran historia (…). Vine aquí para ayudar al equipo a ganar y a jugar un fútbol bonito, un fútbol que divierta», explicó el futbolista cucuteño en la página de internet del Everton.

💪 | Straight into the action and already showing that class!

🇨🇴 @jamesdrodriguez x Allan 🇧🇷#BemVindoAllan #AlóJames pic.twitter.com/9NojGh9G3p

— Everton (@Everton) September 8, 2020