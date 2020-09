James Rodríguez marcó su primer gol en la Premier en triunfo del Everton

septiembre 19, 2020 - 2:19 pm

James Rodríguez brilló este sábado con el Everton en la Premier League con gol y asistencia en la victoria 5-2 sobre el West Bromwich Albion.

El colombiano solo necesito dos partidos para convertir su primer tanto en el fútbol inglés.

El cucuteño pudo agitar las redes en el minuto 44′ con un zurdazo de media distancia que se coló al ángulo inferior izquierdo.

11 meses y 14 días tenía James sin enviar el balón al fondo de la red. La última anotación del 10 de la selección cafetera había llegado el 5 de octubre del 2019, en el partido entre Real Madrid y Granada, por la fecha 8 de la Liga de España.

«Feliz por el primer gol en la Premier League, tenemos que seguir así», expresó Rodríguez en su red social.

Happy for my first Premier League goal.

Great job guys.💙💪🏼 @Everton

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 19, 2020