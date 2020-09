La interpretación de los sueños: Familiares fallecidos que no nos abandonan

septiembre 19, 2020 - 3:32 pm

«Aunque ya no están en el mundo terrenal nuestros familiares jamás no abandonan».

No es nada bueno la sensación de los sueños con la muerte, y aún más si es de un familiar que tanto queremos o alguna persona cercana a nosotros. Pero mucha gente se pregunta: ¿Cuál es el significado de soñar con los familiares fallecidos?

Es doloroso soñar con ese ser querido que ya no está, pero se puede aprender mucho de su interpretación, ya que soñar con una persona o a llegado que ya no se encuentra en el mundo terrenal, suele tener un significado positivo porque viene con un mensaje personal.

Sin embargo dejando a un lado todas las cuestiones de espíritus y fantasmas que nada de eso tiene que ver con este significado de los sueños, la aparición de un familiar fallecido en tus sueños tiene que ver con unos motivos concretos, y entre ellos se pueden destacar algunos como estos:

Uno de los primeros significados es que pueden informarte acerca de tu propia personalidad de tu actitud y el comportamiento antes la vida. Se dice que esta clase de sueños también dependen de tu contexto vital y esa relación que tenías con la persona.

No obstante también tiene que ver con esa necesidad de cariño, y protección, así como también del apoyo y consejo que ahora te falta. Otros significado de los sueños con difuntos es de ciertas cosas por decir o por hacer con esa persona que ahora te hace falta.

Aunque es muy común que sientas cierta culpabilidad por no haberlo hecho en vida, y por eso aparece en tus experiencias oníricas. Sin embargo los recuerdos de esa persona que ya no está también se ven en los sueños, porque sigues contando con su apoyo como si de un ángel se tratara. Estás protegida por esa persona y no debes tener miedos o inseguridades al soñar con ella.

Cuando sueñas que una persona está muerta aparece viva en tus sueños, podría indicar que todavía no eres muy consciente de que no está. Pero si te extraña verle en perfectas condiciones e incluso piensas que qué hace vivo si está muerto, indica que estás en el proceso de superación o asimilación de esa pérdida.

También podría significar que en realidad esa persona sigue viva en tu mente, en tu corazón y sobre todo en tus recuerdos. Los recuerdos que has tenido con esa persona se proyectan en tu subconsciente para traerte vivencias que te reconfortan, te hacen ver que aunque esa persona se haya marchado todavía sigue cuidándote allá donde esté.

Es posible que sueñes con ellos a modo de pesadilla porque llegan como una llamada de atención o como una advertencia. No tengas miedo y escucha lo que tienen que decirte, porque seguramente seas tú misma diciéndote algo que no te está gustando de tu vida.

También puede ser interpretado como una figura colocada por nuestro subconsciente para advertirnos sobre algo que no estamos haciendo bien. Esto es porque nuestro subconsciente se vale de muchas herramientas para mostrarnos importantes mensajes, y en este caso utiliza una persona muerta como mensajero.

