Hoy se celebra el natalicio de Luis Hómez "El último valiente"

septiembre 27, 2020 - 1:27 pm

Un 27 de septiembre pero de 1947, nace en Maracaibo el abogado, docente, político, parlamentario, escritor y músico Luis Hómez Martínez, conocido como «El Último de los Valientes», un político sincero y honesto, gran defensor de los derechos humanos, reseña el portal El Zuliano rajao.

Hómez ocupó cargos de concejal, diputado a la Asamblea Legislativa del Zulia y al Congreso Nacional por el Zulia.

Luchó contra la corrupción y la inseguridad, realizando denuncias como parlamentario y como columnista a través de sus artículos periodísticos en Panorama, Crítica y La Columna, bajo los títulos de Reflexiones por la Patria, Por la Patria y De Verdad Verdad, los cuales fueron recogidos en sus polémicos libros titulados: Cómplices y Testigos, De Verdad Verdad y El Pozo de la Muerte.

Se graduó de politólogo en Boston, con postgrado en Ciencias Políticas en la célebre Universidad La Soborna de París, Francia.

En 1990 fue candidato a la Gobernación del Estado Zulia, durante cuya campaña, una cruel enfermedad le impidió el triunfo que tenía casi asegurado.

Luis Hómez, gran amigo de los gaiteros, dijo en 1989 lo siguiente:

«No tengo riqueza económica, pudiendo haberla tenido… y no me atrae en absoluto la riqueza material. Mi riqueza es el cariño del pueblo y ese sí lo cuido, ese sí me preocupa».

En el municipio San Francisco del estado Zulia se le honra al denominar una plaza con su nombre, Luis Hómez.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día

El Zuliano Rajao