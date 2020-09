Henrys Silva, animador del Miss Venezuela 2020: “La gente agradece que llevemos a alegría a sus hogares

septiembre 22, 2020 - 4:48 pm

Henrys Silva será uno de los animadores de la gala final del Miss Venezuela 2020. “Para mí siempre poder trabajar de la mano de Venevisión , de la mano de Miss Venezuela y de Cisneros Media, será una gran oportunidad», dijo en entrevista el también médico.

«Hay muchos retos, tipos de retos ,hay retos a los que nos enfrentamos con gallardía, fuerza, pasión, conmovidos, alegres. Y creo que la suma de todos estos adjetivos representan las ganas con las que me enfrento a esta oportunidad por cuarta vez consecutiva. Es un año en el que sin duda el país, el mundo, ha enfrentado grandes dificultades. Y en el futuro cuando pasen los años de las cosas buenas que vamos a poder rescatar de este 2020, lo bueno que vamos a resaltar, va a ser esta edición del Miss Venezuela, merecida» expresó Silva.

«Una edición que sin duda estará ahí, para como siempre unir a la familia venezolana, en esa noche tan esperada. Una de las noches más esperadas del año, que durante décadas ha hecho que la familia venezolana se una en un mismo sentir. Me siento feliz, de esta oportunidad y de todas las oportunidades que en todo tipo de tiempo, en estos ya casi diez años de carrera artística de la mano de Venevisión, he disfrutado”, manifestó Henrys Silva a propósito de la gala del certamen de belleza que animará, en pantalla de Venevisión este jueves 24 de septiembre, a partir de las 8:00 pm.

¿Qué ha significado para tu carrera y en el plano personal, conducir el Miss Venezuela?

«Desde lo personal ha significado mucho. Desde lo profesional, ha sido una gran recompensa poder estar en este año, y ya desde hace cuatro ediciones, consecutivamente, en el equipo de animadores del Miss Venezuela, es una bendición. Trabajar de la mano de ese equipo de producción liderado por Ricardo Di Salvatore y Erik “El Pollo” Simonato, es una bendición. Crecí disfrutando del certamen bajo la conducción de mi recordada y querida Carmen Victoria Pérez con quien compartí en sus últimos años de vida, muy de cerca. También bajo la animación de mi estimado y muy querido Gilberto Correa. A mí me encanta tener referencias y ellos dos han sido sin duda, una valiosa referencia para mí» refirió.

«Estar ocupando ese rol, hoy, que Gilberto y Carmen entre otras grandes figuras desempeñaron en estas décadas de éxito del Miss Venezuela, me hace sentir en un lugar muy importante en el camino correcto. Súper agradecido con Venevisión, con Cisneros Media, con Miss Venezuela, por esta gran oportunidad que me ha enriquecido inmensamente. Nos hemos crecido, poder estar en el listado de las cosas buenas que van a poderse destacar como positivas del 2020, poder estar de la mano del Miss Venezuela en esa lista, me hace sentir bendecido”, a lo que Henrys añadió : “en cuanto a los trajes que voy a lucir, gracias a Dios tengo el privilegio de ser vestido por Douglas Tapia, desde hace varias ediciones del Miss Venezuela, ya este es mi cuarto año consecutivo. A través de esa creación también llevo la bendición de La Chinita, yo vengo de una familia muy Mariana, y Douglas es muy creyente también, y eso me va a dar mucha suerte esa noche».

Tienes la oportunidad de compartir el escenario con Fanny Ottati, José Andrés Padrón, Cynthia Lander, Isabella Rodríguez…

«Aunque ya hemos trabajado en el caso de Fanny Ottati, José Andrés, inclusive Isabella Rodríguez, en proyectos, espacios anteriores, por primera vez voy a trabajar con Cynthia Lander. Siempre las expectativas son altas, altas, porque es una familia, un gran equipo con el que siempre me va a encantar coincidir. Cynthia es una apasionada también, entregada , como el resto de los que vamos a conformar esta edición 2020. Me encanta coincidir con gente buena vibra, que es entregada y que está ahí 100% dispuesta a ser compañero, compañera, a brindarnos el apoyo en escena en esta oportunidad, con distanciamiento. Pero bueno, hemos aprendido a valorar las miradas más que nunca en este año. Así que visualmente nos vamos a estar apoyando, aunque estemos a más de un metro de distancia para cumplimiento de las medidas. Desde hace cuatro años cuando se me dio la bienvenida al Miss Venezuela por primera vez, trabajé con Mariángel Ruiz, Dave Capella, Mariela Celis. Ya luego me tocó trabajar con José Andrés Padrón, Fanny Ottati, y Mariem Velazco. Luego repetimos como cuarteto. Así que preparados con todo, para ser los cómplices entre el televidente, las candidatas, entre la magia de lo que se va a vivir y de lo que van a disfrutar, en esa noche tan importante», detalló.

En tu agitada agenda de trabajo, ¿ cuáles son los planes que deseas cristalizar, a mediano plazo?

Esperamos con ansias, yo creo que unas de las cosas que más esperamos los que nos dedicamos a la música, al arte, al espectáculo, es poder seguir haciendo lo que no hemos dejado de hacer nunca. En mi caso, han podido verme a través de segmentos por Venevisión, siguen pues disfrutando de los mejores momentos de Súper Sábado Sensacional, en nuestra pantalla. Una de las cosas que esperamos realmente es ese encuentro con el público, poder escuchar ese aplauso en vivo, para nuestras figuras, nuestras estrellas, ese aplauso que aviva cada edición de los programas en los que estamos. Pero bueno la imaginación ha jugado un papel importantísimo de la mano de la creatividad en este año, y los aplausos nos los imaginamos y sabemos que la gente agradece mucho el hecho de que sigamos de pie, llevando hasta sus hogares esa buena dosis de alegría y entretenimiento en medio de tanta dificultad por esta pandemia. Seguir trabajando cuando ya cese todo este proceso difícil por COVID-19, no he parado, desde casa me ha tocado grabar, me ha tocado crecer, aprender de la tecnología para seguir estando, para seguir acompañando a Venezuela», resaltó.

«Esperamos Dios mediante que después de esta pandemia podamos retornar al escenario, al estudio 1 de Venevisión, el estudio grande. Mientras tanto seguiremos haciendo vida a través de la reposición de nuestros programas especiales y de los segmentos unidos como una gran familia, de la mano de ‘Portada’s’. Una de las cosas que puedo celebrar es el nacimiento de ‘Entre Médicos’, creo que si bien existen a través de las plataformas, de la tecnología muchas opciones para documentarse de la mano de especialistas. Entre Médicos tiene un formato único, que nos permite hacernos sentir en una consulta, van surgiendo preguntas como el que siente una molestia , algún síntoma y va a su médico, a su especialista”, refirió Silva , a lo que agregó, “me encanta esta oportunidad que estoy disfrutando al máximo por Venevisión , en Portada’s desde casa. Porque me encargo de revisar todas las incógnitas, interrogantes que manifiestan los seguidores durante la semana, y el Lunes iniciamos dando respuestas. Significa para mí sentirme útil, ejerciendo desde este consultorio de la televisión, que va a estar siempre en señal abierta para todos los que quieran conseguir también la calma, en medio de tanta ansiedad que ha generado todo esto por el coronavirus. Seguiremos adelante con ‘Entre Médicos’, con los micros de ‘Salud y Conciencia’. Haciendo promoción, la promoción de la salud forma parte de uno de los niveles de atención primaria. Una de las cosas que nos quedarán más claras es que haciendo promoción desde antes de que sucedan los hechos, es mucho lo que podemos ganarle a cualquier virosis, cualquier enfermedad”.

Para concluir Henrys brindó un mensaje inspirador, a fin de motivar ante la situación que vivimos: “La fe es certeza y convicción, yo en todo este tiempo en los momentos que he tenido de reflexión y de encuentro conmigo y con Dios , puedo sin duda concluir que con Dios la carga se hace más ligera, con la familia y ese contacto entre los seres queridos, que gracias a la tecnología lo podemos tener. Con amigos que pueden estar por el mundo, pero que gracias a la tecnología con ellos nos podemos comunicar . Yo creo que poder alimentar la fe con la oración, con las muestras de cariño entre nosotros, sin postergar los ‘te amo’, ‘te quiero’, el ‘cuentas conmigo’.

«El agradecimiento que es tan importante , una gran enseñanza de este año es justamente eso. Ya no dar gracias por darlas como parte de un protocolo, sino hacerlo desde el sentimiento, lo profundo y lo que significa realmente esta palabra, que es reconocimiento al otro por un bien ofrecido. Pues nada, a seguir alimentando la fe que creo es fundamental, forma parte de las indicaciones médicas , tiene que formar parte de nuestro día a día, nutrir la esperanza, porque es lo que sin duda, nos va a permitir conservar la certeza, la convicción de que esto en algún momento va a pasar”.

