Halep eliminó a la hispano-venezolana Muguruza en Roma: Tengo muchas cosas positivas que llevarme de este torneo

La rumana Simona Halep, primera favorita, tumbó este domingo con un 6-3 y 4-6 y 6-4 a la española pero de madre venezolana, Garbiñe Muguruza en las semifinales del torneo de Roma y jugará la final este domingo contra la ganadora del derbi checo entre Karolina Pliskova y Marketa Vondrousova.

Halep encadenó su decimotercera victoria consecutiva esta temporada, con títulos en Doha y Praga incluidos, y ganó su tercer partido en siete enfrentamientos con Muguruza, que sigue siendo la última jugadora capaz de doblegarla en esta campaña.

La española, de hecho, había triunfado en el último Abierto de Australia, pero este domingo, ante unos mil espectadores en la pista central del Foro Itálico, su gran reacción tras perder el primer set no fue suficiente para alcanzar su primera final en Roma.

Garbiñe, ganadora de siete títulos en su carrera, entre ellos un Roland Garros y un Wimbledon, sufrió con el saque y lo perdió tres veces en un primer parcial en el que la rumana tardó cuarenta minutos para imponerse por 6-3.

La española terminó con apuros la primera manga y pidió una pausa médica antes de empezar el segundo set. Se fue a los vestuarios y, tras unos seis minutos, regresó con un vistoso vendaje en el muslo izquierdo.

«Mi objetivo era competir en Roma, obviamente quería ganar, pero he jugado buenos partidos, contra grandes rivales y tengo muchas cosas positivas que llevarme. Ahora, me toca descansar y recuperarme. Jugué partidos, hice buenas victorias así que comparado con el Abierto de Estados Unidos, seguro (que me siento mejor)», dijo Garbiñe en la rueda de prensa posterior a su encuentro

Halep espera ahora a su rival para la final de este lunes, en la que se verá las caras con Pliskova, vigente campeona del torneo, o con Vondrousova, finalista del último Roland Garros.

