Guaidó llamó a conformar “Comandos por la libertad y elecciones libres” en toda Venezuela

septiembre 27, 2020 - 1:49 pm

Durante un acto en vivo para dar a conocer las pautas sobre la agenda de activación y movilización del Pacto Unitario por Venezuela, Juan Guaidó, llamó “a conformar comandos por la libertad y elecciones libres en todo el país y respaldar a Yaracuy y la protesta del sector educación este 5 de octubre”.

Aunque no detalló cómo funcionarán esos comandos, el líder opositor instó a todos los venezolanos a resistir y no descansar hasta liberar Venezuela. «Invito a todos los venezolanos a resistir, a levantarnos a no descansar hasta ver a nuestra Venezuela libre», expresó.

“Hoy nos toca fortalecer la unidad, acompañar las protestas, construir la mayoría donde se exprese Venezuela y seguir creando condiciones de un gobierno de emergencia. Queda claro ante el mundo que para fraude no nos vamos a prestar”, dijo durante un rueda de prensa este domingo.

Según detalla Alberto News, Guaidó aseguró que ha sido una semana importante “en la que se ha hecho reconocimiento a los miles de víctimas de derechos humanos en Venezuela”, tras el reciente informe de la ONU sobre Venezuela y la actualización del informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet. “Nunca más el mundo podrá voltear con indiferencia ante el sufrimiento de miles de víctimas”, sostuvo.

Además, se refirió a la represión en el estado Yaracuy: “Ayer y durante cinco días en Yaracuy, Maracaibo, en el oriente del país, porque no nos rendimos en Venezuela, seguimos exigiendo ante el mundo el acompañamiento, revisando los mecanismos”. Y agregó: “Reconocemos la valentía de los venezolanos que no se rinden, estamos de pie y seguimos exigiendo nuestros derechos”.

Guaidó, también aseguró que el gobierno en su intento de dividir convoca un fraude y no logró convencer a nadie. “Su fraude no engañó a nadie, su intento por querer dividir a la alternativa democrática no funcionó”, indicó.

Hizo referencia a quienes dudaron entre participar o no en la farsa electoral, y decían que participarían si la Unión Europea venía y ya lo dijeron. “No van a venir. La dictadura cree que puede manejar a su antojo la justicia internacional. Hoy representamos al 90% del país, a la mayoría de los venezolanos, por eso no quieren elecciones libres, justas y verificables” refirió Guaidó.

“Tenemos muy claras nuestras variables, lo que exigimos, por lo que lucha Venezuela, imaginemos un segundo de que se vaya el dictador, que logremos por medio de la presión que se vaya, el día en el que estemos enfocados en reconstruir, en atender la emergencia sanitaria y que definitivamente logremos esas elecciones presidenciales, parlamentarias, justas, libres y verificables, que nuestras familias regresen con la esperanza de un país naciente, que las colas sean solo unas anécdotas”, afirmó.

Infobae