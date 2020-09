Gleyber Torres disparó jonrón en la paliza de Yankees frente a Indios en el primero de los playoffs

septiembre 30, 2020 - 10:44 am

El venezolano Gleyber Torres pegó uno de los cuatro jonrones de los Yankees de Nueva York, que vapuleó 12-3 a Indios de Cleveland en el primero juego de la serie playoffs de la MLB.

El caraqueño se voló la barda del Progressive Field en el quinto episodio contra el abridor de la tribu, Shane Bieber.

Torres sonó un cuadrangular de 412 pies por el jardín central con el colombiano Gio Urshela en circulación.

He went Baby. pic.twitter.com/aSNNvrmRzw

El Triple Corona de la Liga Americana en el 2020 le cayeron a palo en su apertura al recibir siete carreras en 4.2 tercios.

Puedes leer: Jesús Luzardo no pudo en su primera salida de postemporada contra Medias Blancas

Aaron Judge, Giancarlo Stanton, y Brett Gardner también sacudieron estacazos por los mulos.

Gerrit Cole recetó 13 ponches en su trabajo de siete episodios, en los que permitió dos anotaciones, para alcanzar el triunfo.

Hello passengers, welcome aboard the Cole Train. pic.twitter.com/Q9hZlJXPcS