Gil Yépes: El indulto decretado por Maduro es parte de la campaña electoral

septiembre 1, 2020 - 4:03 pm

Para el director de Datanalisis, José Antonio Gil Yépes, el indulto a los presos políticos en el marco del Decreto Presidencial para la Reconciliación y el Diálogo en Venezuela, así como la invitación a participar en las elecciones parlamentaria del 6 de diciembre, persigue congraciarse con los venezolanos y reducir la abstención.

“Los venezolanos tenemos un dilema trágico si votar o no”.

¡Indulto histórico!, reaccionaron algunos. “Audáz y masivo, una carta fuerte puesta en la meza de los opositores”, se pronunció vía Twitter el analista Jesús Seguías, cuando en la tarde del lunes 31 de septiembre, 50 presos políticos fueron liberados en una lista de 110 opositores.

No es indulto, replicaron los abogados, porque solo es aplicable a personas con sentencias y no ha sido el caso. Debe sobreseerse la causa a quienes fueron excarcelados, aclaró el abogado Joel García.

¿Entonces? ¿Cuáles serán las consecuencias?¿Cómo reaccionarán las fuerzas democráticas? ¿Cuál será la estrategia?

-Los indultos son parte de la campaña electoral. Tratan de conectarse con el pueblo y lavarse la cara frente a la pésima evaluación de gestión del Gobierno que tiene 94% de rechazo. ¿Sabes como evalúan a Nicolás Maduro? Negativamente 84% de los venezolanos.Solo 9% se identifican como del PSUV y 12% se autodenomina chavista, están en su nivel más bajo.

El Gobierno tiene que hacer algo frente las elecciones para que parezcan relativamente aceptable. Además deben levantar la participación electoral que está en 11 puntos.

¡Caramba! Por más que se hagan las elecciones parlamentarias, la legitimidad estaría muy cuestionable, dijo José Antonio Gil Yépes durante el Programa Lo Creas o No que trasmite Onda Valencia 100.9, a las 3 de la tarde.

-Con la liberación de los presos políticos a los cuales incluso invita a participar en las elecciones parlamentarias, el Gobierno busca congraciarse con los venezolanos, si logra por lo menos una asistencia de al menos 25% de los votantes ganaría con una minoría. No les interesa revisar las condiciones electorales y acentúan la estrategia de judicializar a los partidos políticos.

¿Cómo afectaría a la dividida oposición este mal llamado indulto masivo de presos políticos y a los venezolanos que se debaten entre ir a votar o no?

-Los venezolanos están en un dilema entre perder y perder con cualquiera de la decisión que tomen de votar o no. Pero ¿cuál es el único recurso político que le queda a la población venezolana? Votar, no tiene otra, aunque tenga que expresar su voto en estas circunstancias con los partidos minimizados, divididos, ultra fragmentados y un CNE sin independencia. Los venezolanos estamos en un dilema trágico y hasta ahora los número de participación electoral son bajos, a menos que el Gobierno logre lavarle la cara a las elecciones y con estas medidas puedan venderse como muy democráticos.

Por cierto, ¿tiene alguna medición del liderazgo de María Corina Machado para ubicar en contexto la última jugada frente al llamado de unidad que está haciendo Juan Guaido?

-Está por debajo de Guaidó que tiene 31% y ella 27% de aceptación.

Está muy cerca, eso explicaría su jugada, desplazar a Guaidó y ser la líder de la oposición.

-No dejes a los escuchas con esa percepción, porque su partido político tiene menos de 1%, como la mayoría de las agrupaciones políticas que no llegan a 2% ¿Qué han hecho para llegar a esos niveles de fragmentación más de 20 partidos? Pero hay algo que es importante resaltar: el Gobierno no tiene tampoco una fortaleza propia, no es que sea una fuerza política de perfección, de coherencia y que lo están haciendo bien. No tienen grandes números de participación que les dejó Chávez, ni de auto definición política, nada de eso.

Tienen el apoyo militar también, pero yo creo que la fortaleza del gobierno ha sido la debilidad de la oposición. No podemos dejar de reconocerlo. Porque después de las elecciones del 6 de diciembre ¿Qué pasaría? ¿Qué? Volvamos al caso de María Corina ¿Creerá que llamar a las fuerzas internacionales para que tomen militarmente el país será suficiente? ¿Qué logrará el orden y la gobernabilidad?

No. Porque la tareas serán las mismas. ¿Y donde está la organización de su movimiento y de la oposición? ¿Dónde están los acuerdos y los consensos mínimos para tener el control político y desarrollar las fuentes de trabajos, la producción en el país? ¿Cómo va a combatir la inflación? ¿Dónde está el consenso mínimo?

El Carabobeño / Dhameliz Díaz