Cómo hacer gasolina artesanal y los riesgos de perder hasta el motor del carro

septiembre 23, 2020 - 5:25 pm

Aseguran que esta gasolina artesanal no es más que éter de petróleo usado en los yesqueros y que acortará la vida útil del vehículo

La escasez y restricción en la venta de combustible ha hecho una reversa en la mayor extracción nacional que obligó años atrás al cierre de fronteras, pues ya no sale de Venezuela a Colombia, sino de Colombia a Venezuela, y con ella una práctica que ha sido cuestionada por los expertos y no es otra que la llamada gasolina artesanal.

En un video difundido a través de las redes sociales una voz narra en lo que parece el patio de una casa la estructura de unas bombonas con fuego conectadas a través de mangueras a otros recipientes que simulan una refinería diminuta e improvisada de combustible, pero ¿Funciona esa gasolina artesanal?

Según el ingeniero industrial David Morán, está practica difundida no existe, ya que no tienen los complementos de la ingeniería química necesarios para su procesamiento, y que lo que sí se produce es el liquido que usan los yesqueros para hacer combustión, por lo que usarlo para el motor de un vehículo puede ser perjudicial.

“No existe la ‘gasolina artesanal’. Lo que producen esos alambiques es bencina o éter de petróleo. Un buen líquido para yesqueros viejos y excelente para dañar un motor. No se deje engañar. No la compre. Proteja su vehículo. Producir gasolina requiere mucha ingeniería química”, advirtió en un tuit en especialista.

Éter de petróleo

Partiendo de esa postura, el éter de petróleo, también conocido como bencina, nafta VM & P, nafta de petróleo, nafta ASTM o ligroína, es una mezcla líquida de diversos compuestos volátiles, muy inflamables, de la serie homóloga de los hidrocarburos saturados o alcanos, y no a la serie de los éteres como erróneamente indica su nombre y se emplea principalmente como disolvente no polar.

A la nafta en química, se le conoce como éter de petróleo, y hace referencia a un derivado de petróleo que se obtiene por destilación directa. La nafta se usa como materia prima dentro de la industria petroquímica, para la producción de alquenos como etileno y propileno, y también para otras fracciones líquidas como puede ser el benceno, el tolueno y los xilenos.

Dentro de la industria química, la nafta recibe el uso de disolvente, mientras que la nafta energética se utiliza para la producción de gasolina de alto octanaje, a través del proceso de reformado catalítico, así como para la regeneración de gas de síntesis, el cual se utiliza principalmente para la producción de gas doméstico.

La nafta ligera se obtiene como corriente del producto de tope a los 80ºC – 100ºC de temperatura, mientras que la nafta pesada se obtiene con una temperatura de entre 150ºC – 180ºC. Por otro lado, está la nafta total, que es la suma de las dos anteriores, tal como lo reseña el portal “Pountgroup” lo que cuestiona el procedimiento mostrado en el video viral de la gasolina artesanal al desconocer los componentes inmersos en los recipientes.

Sobre la gasolina transparente que se comercializa en el mercado paralelo el técnico de laboratorio petroquímico Darwing Marrufo precisó que “para ser condensado del gas natural, tiene alto contenido de pentano y hexano, lo cual la hace más volátil, se evapora muy rápido. He leído que hasta de manera artesanal, con alambiques precarios, pero que cumplen la tarea, extraen algo de nafta o lo que antes llamábamos ‘gasolina blanca’, pero pone a pistonear a los carros al no cumplir con los parámetros de octanaje. Puede ser una nafta atmosférica que no cumple parámetros como el octanaje. Ahorita le están buscando negocio a todo”, escribió el especialista en Twitter.

La llamada gasolina blanca

El pasado domingo 20 de septiembre una fuerte explosión, que fue seguida por un incendio, sobresaltó a los habitantes del sector Campo Unido II en Punta Gorda, municipio Cabimas del estado Zulia.

Ese día la explosión en los alrededores de una tubería de un gasoducto, puso en evidencia una práctica que se está haciendo recurrente para paliar la escasez de combustible en la entidad: extraer lo que llaman gasolina blanca de las tuberías de Petróleos de Venezuela.

Tres hombres resultaron con graves quemaduras cuando trataban de extraer el hidrocarburo, comercializado como si fuera gasolina. Según expertos en la materia esta gasolina tiene aproximadamente 40 octanos, frente a la gasolina especial que rinde 90-95 octanos. Por lo tanto, al usar gasolina blanca mezclada con la gasolina automotor, ocasionará una disminución del octanaje o calidad del producto.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día