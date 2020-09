Gasly ganó en Italia y dio a Francia su primera victoria en F1 desde 1996

septiembre 6, 2020 - 11:48 am

El francés Pierre Gasly, de la escudería Alpha Tauri, conquistó este domingo 6 de septiembre el GP de Italia de F1 al término de una carrera completamente loca marcada por una interrupción y un podio inédito.

Es la primera victoria de Gasly en Fórmula 1 y la primera de un piloto francés desde 1996. El español Carlos Sainz Jr., de Mc Laren, segundo, y el canadiense Lance Stroll, de Racing Point, tercero, lo escoltaron en el podio.

«Es increíble. No estoy seguro que sea real. Fue una carrera completamente loca», declaró el francés sorprendido por su victoria.

Los Mercedes, que partían como claros favoritos, finalizaron en el cuarto puesto con el finlandés Valtteri Bottas y en el séptimo con el británico Lewis Hamilton, este último luego de sufrir una sanción por haber tratado de entrar a boxes cuando no tenía permiso para hacerlo.

Magnussen, de la escudería Haas, quedó parado cerca de la entrada a los boxes en la vuelta 20, por lo que los pits quedaron cerrados, aunque Hamilton igual entró y recibió una sanción de 10 segundos.

La carrera tuvo que ser interrumpido debido a un espectacular accidente, pero sin gravedad, del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien quedó fuera de competición poco después de su compañero Vettel, el cual abandonó por un problema con los frenos.

Pierre Gasly se puso en la reanudación al frente de la carrera, mientras Hamilton cumplía con la sanción, pero el francés no pudo ser superado por Sainz, que partió desde el sexto puesto cuando se retomaron las acciones.

Two of F1's young stars, charging to the chequered flag in pursuit of that first win 🏁🏆

What a grandstand finish these two put on!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/UZB4F34h09

— Formula 1 (@F1) September 6, 2020