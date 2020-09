Gaby Spanic perdió la demanda contra el periodista Gustavo Adolfo

septiembre 8, 2020 - 7:42 pm

Después de una larga pelea judicial, llega el fin del pleito legal entre el periodista Gustavo Adolfo Infante y la actriz venezolana Gaby Spanic, quien lamentablemente perdió el juicio contra el comunicador, por lo que deberá pagar una buena “platica” al juzgado.

Así lo dio a conocer el propio comunicador en el programa De primera mano, cuando se comunicó en directo con su abogado Alonso Beceira, quien dio detalles del proceso que llevaron a cabo.

“Ya se había obtenido la primera resolución a favor tuyo, ella apeló, interpuso 6 apelaciones y todas se ganaron; porque se confirman que no hubo nada de lo que ella dijo (…) cuando es apelación resuelven tres magistrados y los tres votaron en el mismo sentido, te otorgaron la razón jurídica por no haber acreditado la señora Spanic ninguna de las acciones que pretendió”, detalla el especialista en leyes al conductor.

En ese sentido, la recordada Paola Bracho tendrá que pagar a la ley, la suma de 400 mil pesos mexicanos; monto que equivale a 18 mil 113 dólares americanos, cuenta detallada por el mismo experto jurídico en el mencionado espacio.

¿Por qué surgió el pleito?

El año pasado, la Spanic citó a Adolfo Infante a los tribunales luego de demandarlo por “daños morales” hacia su persona, que le habrían causado “estragos en su carrera internacional”.

“Ella quería que se le pidiera perdón, se le dedicara tiempo en televisión y aparte podría existir alguna remuneración económica para ella por ese daño moral”, relata el mismo abogado.

Hasta ahora, Gaby solo ha publicado un post motivacional en su cuenta de Instagram. “Agradecida porque aprendí que si me lanzan a los lobos, solo me verán regresar liderando la manada. Así me siento, agradecida. Los amo a tiempo”.

