Fuerte «BAJÓN» eléctrico se registró en Zulia, Caracas y Barquisimeto este lunes 14-S

septiembre 14, 2020 - 12:11 pm

Un fuerte «bajón» eléctrico se registró este lunes antes mediodía en los estados Zulia, Barquisimeto y Caracas, en este último destacan que varios sectores capitalinos se quedaron sin el servicio, tras la fluctuación.

A través de las redes sociales trascendió la información que se réplica en otros estados del país, ante la falla eléctrica.

en desarrollo…

Es triste en el barrio Romulo Betancourt de la parroquia Cristo de Aranza no es que se va la luz, si no que a veces llega… se fue a las 3 am. Llegó a las 7 AM. Y se volvió a ir a las 8:30 AM. Están pasados a qué hora se supone que uno duerme… @LDanieri @gustavovecino

— Sorangel de Parada (@solecita080882) September 14, 2020