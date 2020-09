Frank De Boer, extécnico de Josef, dirigirá a los Países Bajos

septiembre 23, 2020 - 3:11 pm

Frank de Boer fue nombrado el miércoles 23 de septiembre como el técnico de la selección de los Países Bajos en reemplazo de Ronald Koeman, quien renunció a su cargo para dirigir al Barcelona.

La federación nacional anunció que De Boer, de 50 años, firmó un contrato que lo vincula hasta el Mundial de Catar 2022.

El nombramiento de De Boer se dio a conocer apenas dos meses después que se desvinculó por mutuo acuerdo del Atlanta United tras los malos resultados del club en la reanudación de la temporada de la MLS.

Atlanta, que no contó con la presencia de su goleador Josef Martínez por lesión, perdió los tres partidos que disputó en el torneo especial “MLS is Back”, disputado en el complejo ESPN World Wide of Sports de Walt Disney World, ubicado en Orlando.

De Boer, recio zaguero que formó parte del Ajax que se consagró en la Champions League de 1995, disputó 112 partidos como jugador de la «Naranja Mecánica».

Fue el auxiliar del entrenador Bert van Marwijk cuando Holanda alcanzó la final del Mundial de Sudáfrica 2010, la cual perdieron ante España tras el gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

En su aventura en los banquillos, De Boer tuvo un exitoso inicio de carrera. Su Ajax conquistó cuatro títulos seguidos de la Eredivisie entre 2011-2014.

Pero sus posteriores resultados han sido desteñidos. Fue despedido en 2016 tras apenas 85 días al mando del Inter de Milán. Y apenas duró 10 semanas como timonel del Crystal Palace en 2017, destituido cuando el club perdió sus cuatro primeros partidos de la Premier League sin anotar un solo gol.

Por su parte, Koeman reflotó a Holanda durante su ciclo de dos años, pero el seleccionado no logró su clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Al abrirle la puerta a una nueva camada de talento, en la que sobresalen Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, Koeman llevó a Holanda a la final de la primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA, perdiendo ante Portugal, y se clasificaron a la Eurocopa que fue aplazada hasta el año próximo debido a la pandemia de coronavirus.

De Boer debutará como seleccionador en un amistoso contra México, el 7 de octubre, en la arena Johan Cruyff de Amsterdam.

