Franco Morbidelli marcó la pauta en los primeros dos ensayos libres del GP de Cataluña

septiembre 25, 2020 - 2:39 pm

El italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) fue el más rápido tras las dos primeras sesiones de los entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña en la categoría de MotoGP, por delante del francés Johan Zarco (Ducati-Avintia) y del sudafricano Brad Binder (KTM).

Los ensayos libres del GP de Cataluña, que se disputa el domingo, se vieron marcados el intenso viento que azotó el circuito de Montmeló, que desequilibró a menudo a los pilotos.

El propio Morbidelli, Zarco y otros pilotos se fueron al suelo. El italiano logró marcar un mejor tiempo de 1:39.789, aventajando en 109 milésimas a Zarco y en 219 milésimas a Binder.

