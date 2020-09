Franco Morbidelli ganó el GP de San Marino de MotoGP

septiembre 13, 2020 - 12:31 pm

El italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) se hizo este domingo con su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de San Marino, mientras que su compañero francés Fabio Quartararo abandonó tras una caída y perdió el liderato en beneficio de Andrea Dovizioso (Ducati).

Morbidelli entró en meta delante de otro italiano, Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac), y del español Joan Mir (Suzuki). El veterano Valentino Rossi (Yamaha) terminó cuarto.

«Debo todavía creerlo. Es una extraordinaria sensación y quiero disfrutar de este momento», declaró Franco Morbidelli, de 25 años. «Estoy en una nube y solo quiero dar las gracias a todo el mundo», añadió.

En el campeonato, el nuevo líder italiano Andrea Dovizioso se coloca con 78 puntos, delante de Quartararo (70) tras seis pruebas de las quince previstas.

Who is the championship favourite now?! 🤷‍♂️@AndreaDovizioso now leads with EIGHT riders within 23 points of the @ducaticorse man! 🔥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/30MMBSsE1k

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2020