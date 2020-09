Fotografían a Delonte West pidiendo en la calle en un cruce de Dallas

septiembre 26, 2020 - 9:16 am

Delonte West sigue dando de hablar y no por buenos motivos. Esta vez ha sido fotografiado en Dallas, en un cruce del centro de la ciudad. En la imagen se puede ver a West con un cartón mientras pide dinero a los transeúntes y conductores.

No es la primera vez que trascienden imágenes como esta y es que West lleva mucho tiempo sufriendo problemas económicos. El que fuera compañero de LeBron James en los Cavaliers se arruinó al dejar la liga y ha protagonizado varias fotos sangrantes en los medios.

Hace no mucho se hizo viral un vídeo suyo en el que era pateado en mitad de la calle y acababa esposado. Esta nueva imagen, en la que aparece pidiendo dinero en un semáforo, ha vuelto a encender las alarmas a la par que confirmar las peores teorías sobre su situación.

West, que sufre un trastorno bipolar, ha sido protagonista de muchas polémicas y escándalos a lo largo de los últimos años. Sus ex-compañeros han pedido ayuda para él y otros jugadores que tras dejar la NBA no son capaces de encontrar la estabilidad necesaria para seguir adelante con sus vidas.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP