Fedenaga: Producción de carne cubre el 16% del consumo en todo el país

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Armando Chacín, señaló que en la actualidad solo es posible cubrir el 16% de la producción de carne de bovino y vacuno en todo el país.

Por otro lado, indicó que el rebaño “ha mermado porque no sea podido realizar lo necesario para impulsar el campo, la agriculturas y la ganadería. Hay muy poco ganado en el país”, aseguró.

Asimismo, agregó que en los años noventa podían cubrir al menos el 97% de la demanda nacional y había un consumo per cápita de 65 kilos entre carne de res, pescado, aves y cerdo. Demanda que a duras penas hoy alcanza el 40%, sorteando una serie de obstáculos como el abastecimiento de combustible y corrupción en las alcabalas.

A su juicio, Chacín señala que aunque no está en contra de las exportaciones de los bovinos, hace un llamado a que los productores no vendan el ganado a precios económicos si son para la exportación. Agregó que Venezuela es el único país latinoamericano que no tiene la certificación de fiebre aftosa y que es importante tal certificación para alcanzar los mercados cercanos.

El Presidente del ente gremial aseguró que en la actualidad el consumo de carne por venezolano es menor de 8 kilos y que si el poder adquisitivo se incrementa no habrá suficiente oferta de leche y carne para cubrir toda la demanda.

Chacín, informó que en $0,90 le pagaron el kilo del animal a los productores cárnicos de los estados Aragua, Barinas y Guárico que accedieron exportar parte de su ganado a Irak.

Explicó que $0,90 es el precio fijado en el mercado nacional y alertó que, si los ganaderos venezolanos siguen con la venta a ese monto, el rebaño no tendrá incremento. Dijo que desconoce quiénes hicieron el pago a los productores agropecuarios.

aseguró que desde Zulia no salió ganadería hacia Irak. Precisó que las cabezas de ganado salieron desde Aragua, Barinas y Guárico, y agregó que desde los estados llaneros se aportó gran parte del embarque.

Chacín considera que las exportaciones son positivas cuando son para beneficio económico del país, «de resto no tienen sentido si es solamente para beneficiar a pequeños grupos”.

Manifestó con preocupación que los animales se vendieron vivos y no en canal. “Si vamos hacer las exportaciones hagámoslo de la mejor manera. Si vendemos este ganado sacrificado, esto incentivaría la industria de la matanza y los frigoríficos tendrían más capacidad y generaría a su vez más fuentes de empleo, pero de esta manera se está dejando de incentivar a ese sector”.

Denunció que con la reciente exportación de ganado hacia Irak no se cumplieron las medidas sanitarias y recordó que aún Venezuela no ha sido declarada como territorio libre de fiebre aftosa por la Organización Mundial de Salud Animal (OIE).

“Vamos a certificarla primero con un plan de vacunación exitoso donde todos podamos acceder a la vacuna. El país tiene 34 millones de hectáreas potenciales para la cría de ganaderías de distintas razas. Las erradas políticas o la inexistencia de ellas ha hecho que desde la década de los 90, Venezuela haya pasado de 17 millones a tan sólo nueve millones de cabezas, y quienes siguen produciendo lo hacen con compromiso, con un mercado dolarizado, con fallas de luz, agua y gasolina para producir”, resaltó el máximo representante del gremio ganadero.

Analítica / El Pitazo