Falleció el padre de Delsa Solorzano y ella lo despide con estas emotivas palabras, tras su separación de 20 años

El padre de la diputada Delsa Solorzano, falleció este martes, según la información que la misma parlamentaria aportara en su cuenta de Twitter, donde expresó su dolor ante esta lamentable pérdida y lo vivido durante estos 20 años, en los que estuvieron separados por razones políticas.

«Cumplo con el penoso deber de informar el sensible fallecimiento de mi padre, César Orlando Solórzano, quien en vida fuera un luchador por sus ideales, escritor, poeta, diplomático y parlamentario. Abro aquí el hilo más doloroso de mi vida», acotó la diputada, que abrió un hilo para entrar en detalles como fue la relación con su padre, que se vio afectada por ser ella de centro derecha y su padre de izquierda.

«Como Venezuela sabe, yo he luchado contra el régimen chavo-madurista desde los incisos de este. Nunca acompañé las ideas “revolucionarias” porque siempre consideré que no traerían para mi país más que hambre y destrucción. He sido una perseguida política todos estos años», precisó.

«Si algo aprendí de mi padre fue a luchar por las cosas en las que creo. Lamentablemente él y yo pensábamos cosas distintas. Él de izquierda, yo de centro derecha. Si, lo digo porque es en lo que creo y defiendo. Él chavista y yo firme opositora», destacó luego que indicara que ella siempre se identificó políticamente con la centro derecha, defendiendo sus principios desde Encuentro Ciudadano, partido que dirige.

Aseguró que su vida política la hizo sola y trabajó arduamente para hacerse un nombre honesto y defendiendo su creencia en los derechos humanos.

«Lamentablemente en ese camino, perdí a mi padre. Mi familia quedó dividida, como hoy lo está el país. En este andar he sido objeto de burlas, mofas, y todo tipo de abusos relativos a opiniones sobre mi relación con mi papá», agregó la parlamentaria.

«Hoy, mi padre ha muerto. Ese hombre que me enseñó a caminar, a leer, a soñar. Ese hombre que me enseñó mis primeras palabras en francés y mi amor por la lectura. Ese hombre del que heredé mi facilidad para pintar», dijo al mismo tiempo que resaltó que su «alma está destruida ante esta noticia. «Hoy siento el alma destruida en mil pedazos, siento que nos quedamos debiendo 20 años de abrazos e historias. Hoy pido respeto a mi dolor y a mi privacidad. Hoy tampoco tengo ánimo de responder a nadie preguntas que no tienen respuesta».

Lamentó que esta división familiar no permitiera que su hijo conociera y abrazara a su abuelo, por la terquedad de su padre, quien prefirió no estar, pero por quien solo guarda palabras de amor, no sin olvidarse de su compromiso con el país, que ratificó en medio de su dolor, es mayor ahora.

Solorzano destacó que estuvo en comunicación permanente con la esposa de su padre, durante la larga agonía que le tocó enfrentar, pero admitió que a pesar de saber el estado de salud de su padre, no estaba preparada para este desenlace. «Tengo días llorando en silencio esperando el inevitable desenlace, pero uno nunca se prepara para esto».

«Papá, tu nieto a quien no conociste, te envía la bendición y reza junto a mi por el eterno descanso de tu alma. Nos quedamos debiendo los abrazos. QEPD César Orlando».

