Fallas de servicios en el Zulia ponen en jaque educación a distancia

El pasado miércoles 16 de septiembre arrancó el período escolar 2020-2021, según anunció el presidente Nicolás Maduro, desde entonces han surgido una serie de interrogantes, que se suman a la constante protesta en los medios y redes sociales de los docentes y sus gremios en rechazo al llamado a clases.

Los docentes plantean que no están dadas las condiciones por la pandemia, y por la exigencia que hacen de mejores sueldos y discusión y firma de contrataciones colectivos del gremio.

A esta realidad se le suma otra muy importante, las fallas de los servicios, tanto eléctrico con los horarios a destiempo como el de internet, que cada día es peor. Servicios por un lado para los docentes, indispensables para poder administrar los conocimientos de manera virtual, es decir para poder hacer llegar los contenidos académicos a sus alumnos y recibir sus actividades para poder evaluar el desempeño de cada uno de ellos.

Por lo que se hace indispensable contar con internet en sus hogares, para poder estudiar y desarrollar las propuestas escolares de sus respectivos docentes.

Usuarios preocupados por las clases a distancia

¿Pero cómo van los servicios en el país? En un sondeo realizado en la sede de Cantv San Francisco, cada día centenares de usuarios van a la puerta de entrada de esa empresa, cerrada en la parte administrativa, con la esperanza de que el personal técnico les atienda y resuelva la falla o “avería” en el servicio.

Todos deben llevar sus números de reportes para ser atendidos, este deben formularlo por internet en la página de Cantv, o por whatsapp en unos números disponibles para los usuarios por regiones.

Los usuarios indican frustración y descontento por lo pésimo del servicio y atención por parte de la empresa, así como por el tiempo perdido desde que se hizo el reporte. Y preocupación ante el inminente inicio de las clases a distancia. Ellos prefieren no identificarse por temor a no ser atendidos en sus requerimientos.

“Cuánto tengo que gastar en datos móviles para que mi hijo pueda hacer las actividades escolares. Tengo meses sin internet y Cantv no me resuelve”, dijo una de las usuarias, mostrando su preocupación por el inicio de las clases.

“Tengo seis meses que hice el reporte de la falla en el portal de Cantv y todavía no me han dan respuesta. Vengo aquí a ver cómo va misolicitud y a ver si me dan respuesta o fecha de atención, y nada”, dijo otro usuario, para quien es esencial internet por las actividades escolares de sus hijos, para estar informado y estar en contacto con sus familiares fuera del país.

“Llaman a clases a distancias y en Venezuela no hay servicios de telecomunicación, sin contar la deficiencia del servicio eléctrico”, dijo el mismo usuario indicando que a él lo verán allí todos los días para que le resuelvan. Pues refiere que no tiene como pagar para reparar la falla en el servicio.

A propósito de este elemento que se agrega: el cobro por reparación del servicio, Cantv tiene una campaña de denuncia a los trabajadores de la empresa que cobren por realizar su trabajo de reparación de averías en el servicio. No obstante algunos usuarios reportan esa situación irregular.

Una de ellas Victoria Pérez, que en cola para ser atendida en Cantv, dijo que a ella un trabajador de la empresa le estaba cobrando 30 dólares para reparar su servicio. “Yo no tengo para pagar esa cantidad de dinero, tengo otras prioridades”.

“Ellos andan desesperados buscando dinero, como todos, pero eso es demasiado”, dijo la señora Pérez manifestando que le parece exagerado que tenga que pagar por la reparación, “ese es su trabajo, para eso le pagan”, dijo recordando que en el país los sueldos están por debajo del millón de bolívares, “todos estamos cobran un sueldo que no alcanza para nada, no solo ellos”.

