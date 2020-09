Expertos opinan que la oposición debe organizarse en torno a si ir o no a elecciones

septiembre 1, 2020 - 7:46 am

El panorama político venezolano luce complicado en los próximos meses. A las puertas de un nuevo proceso electoral, la oposición se encuentra desorganizada y la falta de un liderazgo claro puede afectar seriamente el futuro de una nación golpeada por una grave crisis económica.

“La oposición en los próximos meses debe organizarse en torno al dilema electoral, votar o no votar, tratar de renovar el liderazgo debilitado. Esto se logra interpretando las demandas sociales y no las políticas, tratar de desmenuzar esas demandas e integrarlas al discurso político. Alejar un poco el plano de la confrontación y llevarlo a la realidad, la gente no está confrontando en las calles, la gente lo que quiere es vivir mejor”, aseguró el politólogo Pablo Quintero en una entrevista para El Nacional.

En su opinión, los opositores no solo deben tratar de establecer una estrategia conjunta, sino también aprender a comunicar de una forma más empática y humana.

Oposición sensata y realista

Quintero cree que es necesario utilizar todos los mecanismos posibles para unirse y generar consensos, siempre y cuando sea en el plano de la sensatez y la realidad. “Es evidente que en los próximos meses no va a llegar una tropa norteamericana a liberar el país. Esa coalición internacional que llaman muchos está lejos de la realidad por muchas razones, especialmente porque los países más poderosos están sumergidos en el tema coronavirus o en lo electoral como Estados Unidos”, agregó.

Lea también: Abrams: María Corina Machado propone un plan B surrealista que no es una respuesta sensata a lo que necesitan los venezolanos

También considera que es importante que la oposición no revele las diferencias tan marcadas que hay entre sus líderes, porque la percepción que le arrojan a los ciudadanos es de desorden y desunión.

El politólogo Pedro Urruchurtu también coincidió en que la oposición tiene mucho qué hacer en los próximos meses y debe asumir una estrategia coherente, que tenga aliados genuinos que trabajen en pro de la libertad del país.

A diferencia de Quintero, Urruchurtu destacó que no debe existir un dilema sobre si se participa o no en las elecciones parlamentarias del mes de diciembre, porque en su opinión eso sería caer en un chantaje.

“No puede haber voto sin elecciones, esto es caer en un chantaje. Es un dilema dañino porque se confunde a la gente. Para que haya una solución política primero debe haber una solución contra el gobierno criminal. En Venezuela no hay elecciones, por lo tanto no hay dilema”, señaló a El Nacional.

Lea también: Juan Guaidó sobre los indultos: Esto es una trampa en la que no vamos a caer

Desde su punto de vista, la única salida para el país pasa por la actuación de la comunidad internacional.

“Hay que persuadir a la comunidad internacional que hay que actuar, que es la única vía posible. Las soluciones políticas no funcionan con un régimen que no es convencional. Hay que aglutinar las fuerzas internas, pero con coherencia y firmeza”, agregó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Nacional