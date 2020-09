Exmodelo de Instagram que se disfrazaba de Catwoman es encarcelada por una serie de robos

septiembre 22, 2020 - 8:19 pm

Una ‘exinstagramer’ australiana fue encarcelada por una serie de robos que realizó con una máscara, así como delitos relacionados con drogas e ir armada con un cuchillo a una tienda, informa news.com.au. La mujer regresó a la cárcel, después de que este año fuera puesta en libertad bajo fianza.

Monique Agostino, de 25 años, trabajaba como agente inmobiliario y tenía una cuenta en Instagram (ya eliminada) con miles de seguidores, donde, entre otras, publicó fotos en las que aparecía disfrazada de Catwoman.

En noviembre del 2018 cometió —en compañía de unos adolescentes— una serie de robos en Sídney, durante los cuales los malhechores llevaban máscaras. El 6 de noviembre de ese año, la mujer fue grabada por cámaras de vigilancia cuando irrumpió en un restaurante.

También trató de irrumpir en una tienda y una cafetería, mientras logró robar en un restaurante, donde supuestamente fueron sustraídos 300 dólares australianos (unos 215 dólares estadounidenses) y una tarjeta de crédito, que Agostino usó posteriormente. La mujer participó en el allanamiento de una cafetería, donde fueron robados 1.000 dólares australianos (716 dólares estadounidenses).

Agostino fue condenada a 2 años de prisión. Aparte de los hechos mencionados, fue declarada culpable de posesión de drogas, entrar en una tienda con un cuchillo y robar una chaqueta en un centro comercial. «Su vida se va por el inodoro porque usted está eligiendo su propio estilo de vida», dijo la jueza Jacqueline Milledge durante una audiencia el año pasado.

La mujer recurrió la sentencia y fue puesta en libertad bajo fianza previamente este año, mientras esperaba una audiencia sobre su apelación. Antes de su celebración, violó las condiciones de su liberación y el 26 de agosto no se presentó en la corte, tras lo cual la apelación fue desestimada. El 5 de septiembre, la delincuente fue nuevamente arrestada.

Su sentencia fue reducida a 12 meses y, teniendo en cuenta el tiempo que la exmodelo ya había pasado en la cárcel, se prevé que sea liberada en octubre.

