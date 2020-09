Eva Longoria dirigirá y protagonizará la comedia “Spa Day”

septiembre 27, 2020 - 1:41 pm

Eva Longoria explorará su talento como directora para Sony Pictures, pues dirigirá y protagonizará la comedia de acción “Spa Day”, una comedia de acción.

De acuerdo con el portal de la revista Variety, Christine Pietrosh y Jessica Goldstein, que trabajaron con Longoria en la serie “Telenovela”, escribieron el guión de este proyecto del que se desconoce su premisa.

Longoria es más conocida por sus actuaciones, comenzó en la telenovela “The Young and The Restless” como Isabella Braña. Pero el salto a la fama lo dio como Gabrielle Solis en la serie “Desperate Housewives”, un papel que interpretó por casi ocho años.

Pero el trabajo de la actriz también se ha dado detrás de cámaras, pues ha producido varios shows como “Devious Maids”, la comedia de NBC, “Telenovela” la cual también protagonizó, y otros más. Su primer trabajo como realizadora fue el documental “Latinos Living the American Dream” y posteriormente dirigió capítulos de series como “Devious Maids”, “Jane the Virgin”, “Telenovela”, “The Mick”, “black-ish”, “Grand Hotel” o “The Expanding Universe of Ashley Garcia”.

A pesar de que aún no ha filmado su ópera prima como directora para el cine, Longoria tiene otros dos proyectos más en puerta para dirigir: “Flamin’ Hot” y “24/7”. Todo esto no significa que haya dejado de lado la interpretación, ya que, por ejemplo, el año pasado participó en la muy latina “Dora and the Lost City of Gold” junto a otros artistas hispanos como Eugenio Derbez, Isabela Merced (antes conocida como Isabela Moner) y Michael Peña.

Una batalla por la inclusión femenina y latina

Longoria también ha destacado en los últimos años por ser una de las voces latinas con más peso dentro del debate público en Estados Unidos y se ha implicado en numerosas iniciativas a favor del feminismo y de los derechos de los inmigrantes.

En su más reciente aventura, la empresaria decidió formar parte del deporte con la creación de un equipo de futbol femenino. Este se llama Angel City y a partir de 2021 competirá en la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL, por sus siglas en inglés). Serena Williams, Natalie Portman y más forman parte de este equipo de inversores.

Con este equipo, Longoria explicó que pretende que las mujeres se empoderen en uno de los deportes más importantes en el mundo.

Es uno de los deportes más seguidos en todo el mundo. Me da la sensación de que los deportes ayudan a las mujeres a empoderarse y eso es una parte muy importante del por qué estoy detrás del Angel City. Los deportistas de clase mundial tienen una gran reputación y es necesario que ahí se incluya a las mujeres. Cuando Natalie Portman vino a mí, me dijo que estaban reuniendo a un grupo de empresarios e inversores porque querían fundar un equipo de fútbol profesional. Quería que la mayoría de los inversores fueran mujeres”, explicó a EFE a principios de septiembre.

Por lo pronto, Longoria está consciente que como creadora de contenido y ahora inversora en un equipo de futbol, ella tiene el privilegio y la obligación de dar oportunidades a más mujeres.

“En este mundo la igualdad de género sigue siendo un problema muy grande en muchos países. En Hollywood ha sido uno de mis objetivos y por eso he empezado mi compañía de producción. Quería más mujeres detrás de la cámara, en todos los aspectos del equipo de producción, como guionistas… Quería un equipo lleno de mujeres con talento. Las mujeres necesitamos una oportunidad y son precisamente esas oportunidades las que yo intento ofrecer”, aseguró.

