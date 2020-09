Eugenio Suárez sacudió su octavo bambinazo del 2020 (Video)

septiembre 1, 2020 - 10:02 am

El veneozlano Eugenio Suárez pegó un baminazo de tres carreras con los Rojos de Cincinnati, que cayeron 7-5 ante los Cardenales de San Luis.

El guayanés pudo enviar la pelota por encima de la barda del jardín central del Great American Ball con dos corredores en circulación en el noveno episodio.

Suárez la sacó contra el derecho Jake Woodford, y su batazo tuvo una distancia de 396 pies, para terminar el mes de agosto con ocho bambinazos.

Paul DeJong conectó el primer grand slam de su carrera para ayudar a Dakota Hudson a lograr su primera victoria de la temporada con los pájaros rojos.

Los Cardenales llenaron las bases con dos outs en la cuarta entrada gracias al sencillo de Kolten Wong y los boletos a Paul Goldschmidt y Brad Miller. DeJong aprovechó la oportunidad y, en cuenta llena, desapareció el lanzamiento de Anthony DeSclafani detrás de la barda de jardín central para su segundo cuadrangular de la campaña.

For the first time in his @MLB career…

GRAND SLAMMA @RealPaulDeJong pic.twitter.com/oDmyaQmemS

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 1, 2020