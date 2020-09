Estudiantes exigen solidaridad a las autoridades de la UNICA ante excesivos costos

septiembre 23, 2020 - 5:50 pm

En un comunicado dirigido Presbítero Eduardo Ortigoza, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta, UNICA, los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de esa casa de estudios, solicitan se reconsidere y replantee el valor de la Unidad de Crédito de las asignaturas.

Catalogan el aumento de excesivo e inaccesible, ya que le imposibilita a muchos continuar sus carreras universitarias.

Los manifestantes hacen referencia al llamado del Papa Francisco a ser solidarios con los hermanos, “es necesario que la UNICA y escuche a sus estudiantes”, dice el comunicado.

“No es justo que existan dos precios, uno para los que están en Venezuela y otro para los que estudian desde el exterior. Es la misma página de estudios, los mismos profesores, la misma modalidad de atención. En un mundo flagelado por una pandemia…” señalan en el comunicado.

“El Papa Francisco llama a ser solidario. No es justo que una Universidad Católica cambie el costo de la UC por la ubicación geográfica del estudiante”, expresan en el texto “No sabe las carencias que se vienen fuera del país, donde la xenofobia ha matado a compatriotas. Es discriminatorio que nos aumenten la UC por estar fuera del territorio nacional. Emigrar no es sinónimo de riqueza, pero sí de necesidad”.

Dejando claro de la 21UC hacen en total más de 75 millones de bolívares, para quienes están fuera el país, alrededor de tres millones y medio cada UC, y alegan que de no tomar en cuenta su solicitud, no podrán continuar sus estudios, “nuestra amada universidad se verá con una alta deserción estudiantil”

Lea aquí el comunicado:

Ciudadano Rector de la

Universidad Cátolica Cecilio Acosta UNICA

Sr. Eduardo Ortigoza.

Reciba un cordial saludo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la UNICA.

La presente tiene por finalidad manifestarle nuestra preocupación por el aumento excesivo e inaccesible de la unidad crédito para continuar nuestra carrera universitaria.

Consideramos que formados en los principios que sostienen una UNIVERSIDAD CATÓLICA y haciendo referencia a lo que nos llama el Papa Francisco a ser solidaridarios con nuestros hermanos, es necesario que la UNICA considere y replantee el valor de la UNIDAD de CRÉDITO y escuche a sus estudiantes.

No es justo que existan dos precios, para los que están en Venezuela y los que están fuera de Venezuela. Es la misma página de estudios, los mismos profesores, la misma modalidad de atención. En un mundo flagelado por una pandemia… El Papa Francisco llama a ser solidario. No es justo que una Universidad Católica cambie el costo de la UC por la localización del estudiante. No sabe las carencias que se vienen fuera del país, donde la xenofobia ha matado a compatriotas. Es discriminatorio que nos aumenten la UC por estar fuera del territorio nacional. Emigrar no es sinónimo de riqueza, pero si de necesidad.

21UC son mas de 75 millones de bolívares, para quienes están por fuera.

Apelando al sentimiento cristiano que nos arropa como miembros de una comunidad universitaria católica, en esta terrible época de pandemia y crisis país que nos ha tocado vivir solicitamos de usted y las autoridades correspondientes la solidaridad y comprensión necesaria para la evaluación del precio de la UC en aras de poder continuar nuestros estudios, de lo contrario nuestra amada universidad se verá con una alta deserción estudiantil.

A la espera de una favorable respuesta donde prevalezca el ganar para todos.

Atentamente,

Estudiantes de UNICA de la Facultad de Comunicación Social

