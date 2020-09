Melany Mille le puso un parao a quienes la critican

septiembre 23, 2020 - 5:01 pm

La animadora, modelo, presentadora de televisión y pareja del cantante Nacho, Melany Mille, se las cantó a quienes se han dedicado a criticarle cada paso que da y cada post que sube en sus redes sociales.

Millie no aguanta ni una critica más de sus detractores y resaltó que decidió que no va a mostrar el rostro de su bebé, que no alimentar el morbo de la crítica y los juicios de la gente y que lo hará cuando ella crea conveniente.

La ex animadora del programa «Lo Actual» que transmite Televen y quien tuvo sus problemas con Annarella Bono en aquel entonces, sacó las garras para defenderse de quienes la atacan.

«Que por qué me maquillo?… que por qué me peino…que en qué momento hago todo eso.. que tengo 10 nanas…Que por qué me hice 10 mil operaciones si igual quedé horrible y espantosa…Ahora yo le pregunto ¿eso es problema suyo? Esa cara es suya, ese pelo es suyo, esa hija tampoco es suya y como bno es suya …no la voy a mostrar!, es parte de lo que escribió la modelo y madre de la hija de Nacho.

Ernestina García

Noticia al Día