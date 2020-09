En la farándula también nacieron el día de Maracaibo: Ismael Cala, Vico C, Peter Sellers y Pink

septiembre 8, 2020 - 12:15 am

Ismael Cala (8 de septiembre de 1969, Santiago de Cuba) es un periodista, escritor, productor ypresentador de radio y televisión cubano con nacionalidad canadiense, que reside en Estados Unidos.

Es reconocido internacionalmente por sus programas¡Qué tarde tan padre!, La oreja, Calando fuerte, El mundo informa y su programa de entrevistas Cala, emitido por CNN en español, se ha distinguido asimismo como conferencista y orador motivacional.

Luis Armando Lozada Cruz (Brooklyn, Nueva York,Estados Unidos, 8 de septiembre de 1971), conocido por su nombre artístico Vico C, es un cantante de rapy reguetón puertorriqueño. Es considerado uno de los pioneros del reguetón por canciones como «bomba para afincar» y un icono de la música hispana, ya que fue quien inicio en Puerto Rico el movimiento del hip hop. Su lírica va mayormente orientada a la critica social, usando como norte el cristianismo. Este hecho dio inicio a que le llamaran respetuosamente como el «Filósofo».

Alecia Beth Moore (Doylestown, Pensilvania,Estados Unidos; 8 de septiembre de 1979), conocida por su nombre artístico Pink (estilizado a P!nk), es una cantante, compositora, bailarina, acróbata y actrizestadounidense.

Saltó a la fama a principios de la década de 2000 al lanzar el sencillo «There You Go», de su primer álbumR&B, Can’t Take Me Home, en abril de 2000 a través de LaFace Records. Su segundo álbum orientado alpop rock, Missundaztood, el cual inició un marcado cambio en el sonido de su música, fue lanzado en noviembre de 2001 con los sencillos top 10: «Get the Party Started», «Don’t Let Me Get Me», «Just Like a Pill» y «Family Portrait» P!nk lanzó su tercer álbum, Try This, en noviembre de 2003, el cual vendió 3 millones de copias y ganó un Grammy por Mejor Interpretación Vocal Rock Femenina por el sencillo «Trouble». Lanzó su cuarto álbum de estudio I’m Not Dead en abril de 2006, con éxitos como: «Stupid Girls», «U + Ur Hand» y «Who Knew», estos últimos llegaron al n.º1 en loscharts pop. Su quinto álbum, Funhouse, fue lanzado en octubre de 2008 y fue precedido el sencillo #1 el Hot 100, «So What». El disco alcanzó otros tres top veinte: «Sober», «Please Don’t Leave Me» y «Glitter in the Air», además de una exitosa gira mundial. Este último hit mencionado, también es conocido, por su aparición en un capítulo de la primera temporada de la serie Pretty Little Liars(episodio 19 «A Perosn Of Interest»)

Richard Henry Sellers, más conocido como Peter Sellers (Hampshire, 8 de septiembre de 1925-Londres, 24 de julio de 1980), fue un actor ycomediante británico de origen hebreo. Fue investido miembro de la Orden del Imperio Británico.

Nacido en el seno de una familia de artistas delvaudeville, inició su carrera con el grupo cómico The Goons, cuya The Goon Show en la emisora de radioBBC tuvo una gran influencia en la sociedad británica de 1951 a 1960.

Tras convertirse en estrella en el Reino Unido durante los años 1950, el actor alcanzaría la fama internacional en la siguiente década, coronándose como uno de los rostros de comedia más populares de la pantalla grande durante los años 60 y 70.

Entre sus papeles más reconocidos se incluyen los de películas como Lolita (1962) y Dr. Strangelove (1964), ambas dirigidas por Stanley Kubrick, y por las cinco películas de la serie de La pantera rosa, dirigidas porBlake Edwards.

