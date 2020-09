En dos semanas llegaría a Venezuela más gasolina iraní

septiembre 15, 2020 - 2:24 pm

TankerTrackers, empresa especializada en rastrear la movilización de buques petroleros a escala internacional, los buques llamados Fortune, Forest y Faxon se encuentran haciendo un rodeo por el sur de África, con la finalidad de seguir rumbo hacia el Caribe y entrar a aguas territoriales venezolanas

Con 131 millones de litros de gasolina, equivalente a 823.899 barriles de combustible, los tres tanqueros iraníes, llegarán a Venezuela en dos semanas, tal y como lo informó TankerTrackers.com, empresa especializada en rastrear la movilización de buques petroleros a escala internacional.

“Nuestro dispositivo de recopilación de inteligencia (computadora portátil) muestra que los tres tanqueros cisterna Handymax cargados de gasolina iraníes llegarán a Venezuela en las próximas dos semanas con 131 millones de litros”, indicó la empresa en Twitter.

Los buques llamados Fortune, Forest y Faxon se encuentran haciendo un rodeo por el sur de África, con la finalidad de seguir rumbo hacia el Caribe y entrar a aguas territoriales venezolanas.

TankerTrackers indicó que los tanqueros provenientes de Irak navegan con sus sistemas de rastreo desactivados, lo cual representa un riesgo importante de seguridad para las tripulaciones, pero es una medida para evitar sanciones.

Venezuela atraviesa una grave crisis por la falta de combustible que mantiene a los ciudadanos en largas colas por incluso días.

La producción en las refinerías del país es muy inestable, por lo que la cantidad de gasolina nacional que llega a los venezolanos es muy baja.

Iván Freites, secretario general del sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón, indicó en una entrevista para El Nacional que la poca gasolina producida en el país se logró en la refinería Cardón, que forma parte del Centro de Refinación de Paraguaná, en el estado Falcón.

Sin embargo, el complejo se paralizó el pasado martes y se esperaba que a inicios de esta semana se reactivara.

Our intelligence-gathering gadget (laptop computer) shows that the three Iranian gasoline-laden Handymax tankers are due to arrive in Venezuela over the coming two weeks with 131 million liters. Their names are FOREST, FORTUNE and FAXON. pic.twitter.com/YIdB5yNP78

