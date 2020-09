El video que evidenciaría que Karol G y Anuel AA terminaron

View this post on Instagram

¡HAY RUMORES QUÉ CUENTAN KAROL G HABRÍA ABANDONADO A SU NOVIO Y REGRESADO A LA CASA DE SUS PADRES! Circulan fuertes rumores en redes sociales que dicen supuestamente la cantante #KarolG se habría salido de la casa que compartía con el reguetonero #AnuelAA en #Miami para regresar a los brazos de sus padres alegadamente en busca de consuelo, ya que #Karol publicó este video en sus #instagramstories explicando que se encontraba en #Colombia “visitando” a sus padres, lo extraño e interesante es que su cara no reflejaba ninguna felicidad, más bien se le ven los ojos llorosos y un tanto inflamados, además de que adelanto la navidad, lo que podría ser un indicativo de las cosas no están del todo bien. ¿A TI QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu