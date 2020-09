El venezolano Eugenio Suárez soltó el jonrón 14 del 2020

septiembre 22, 2020 - 9:49 am

El venezolano Eugenio Suárez bateó un jonrón de dos carreras, y los Rojos de Cincinnati vencieron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

El guayanés se voló la barda en el sexto inning ante Brandon Woodruff (2-5), quien había salido de amenazas en varias ocasiones.

El venezolano se puso debajo en la cuenta 0-2, alcanzó a pellizcar un lanzamiento de foul y después sonó su 14to cuadrangular de la campaña. Woodruff ponchó a nueve enemigos en cinco innings y dos tercios.

