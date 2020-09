El Roland Garros tendrá diario un aforo de un poco más de 10 mil espectadores en su torneo

septiembre 7, 2020 - 1:47 pm

Roland Garros, reprogramado de manera excepcional al otoño europeo debido a la pandemia del nuevo coronavirus, sólo albergará 11.500 espectadores como máximo al día, en lugar de los 20.000 que ambicionaba el torneo, anunció este lunes la Federación Francesa de Tenis.

Además, los jugadores deberán alojarse de manera imperativa en dos hoteles elegidos por los organizadores.

El complejo que albergará el torneo, del 27 septiembre al 11 de octubre, será dividido en «tres subespacios independientes los unos de los otros, y autónomos desde el punto de vista de recibir público» para respetar el aforo máximo fijado por autoridades francesas, precisó el director general de la FFT Jean-François Vilotte.

El recinto de 12 hectáreas será dividido en tres sectores; uno en torno a la pista Suzanne-Lenglen, otro en torno a la pista Philippe-Chatrier y otro en torno a la pista Simone-Mathieu.

The FFT clarifies the conditions under which Roland-Garros 2020 can be held and gets ready to welcome tennis fans on 21st September : #RolandGarros pic.twitter.com/IFcbNFuzc0

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 7, 2020