«El matrimonio de Melania y Donald Trump es un trato transaccional», afirmó una examiga de la primera dama

El matrimonio entre Donald y Melania Trump fue calificado como un trato «transaccional» por la exasesora y amiga de la primera dama, Stephanie Winston Wolkoff, en el que el mandatario obtuvo «una hermosura a quien llevar del brazo» y ella, seguridad y fama.

«Creo que es un matrimonio transaccional. Donald tiene una hermosura a quien llevar del brazo», reveló Winston Wolkoff en una entrevista con la BBC.

«Melania consiguió dos décadas dinámicas. Ella era una modelo joven, todavía no tenía éxito. Conoció a Donald, se casó, se convirtió en ciudadana estadounidense, tuvieron un hijo y 10 años después es la primera dama de Estados Unidos», expresó la exconfidente de Melania, agregando: «Creo que fue un momento mágico, y también creo que fue un momento hecho para la televisión».

En sus declaraciones, Winston Wolkoff también recordó la aparición de la esposa de Donald Trump en la portada de Vogue en febrero del 2005, que incluyó el artículo sobre la boda de la pareja, dando un fuerte empujón a la entonces modelo profesional. «La portada de Vogue legitimó a Melania, también legitimó a Donald», sostuvo la mujer.

El libro sobre la primera dama

Sus comentarios tuvieron lugar un par de semanas después de que su nuevo libro, titulado ‘Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady’ (‘Melania y yo: el ascenso y la caída de mi amistad con la primera dama’) y lleno de revelaciones confidenciales sobre la primera dama, se publicara el pasado 1 de septiembre.

Asimismo, la obra incluye las confesiones de Wolkoff sobre la supuesta guerra secreta de Melania con la hija del presidente, Ivanka Trump, a la que la esposa de Trump habría tachado de «serpiente» según su exasesora, las supuestas críticas a su marido, el sorprendente requisito que habría impuesto Melania como su condición para mudarse a la Casa Blanca o los comentarios que presuntamente lanzó sobre los hijos de inmigrantes retenidos en la frontera con México.

Por su parte, la propia Melania Trump ha criticado los «chismes delirantes y maliciosos», luego de que en los medios empezaran a aparecer fragmentos del libro de Wolkoff con estas declaraciones.

«Esta tarde organizaré una mesa redonda con algunos ciudadanos increíbles en recuperación y las organizaciones asombrosas que los apoyan. Animo a los medios de comunicación a centrarse e informar sobre la crisis de las drogas en la nación, no en chismes delirantes y maliciosos», escribió la primera dama estadounidense el 3 de septiembre en un tuit, sin referirse directamente a la publicación o su autora.

¿Quién es Wolkoff?

Wolkoff se desempeñó como asesora informal y no remunerada de Melania Trump en el ala este de la Casa Blanca hasta febrero del 2018, cuando dejó el cargo en medio de una controversia sobre su trabajo en el evento de toma de posesión del actual presidente.

En el 2018, The New York Times informó que, de los 107 millones de dólares recaudados para pagar el acto, una empresa de eventos de Wolkoff recibió casi 26 millones de dólares. Wolkoff recibió personalmente 1,62 millones de dólares, de los cuales depositó 500.000 dólares, según el periódico. Un grupo de vigilancia del Gobierno acusó al comité inaugural de «mala gestión fiscal en su peor momento» y Wolkoff dejó la Casa Blanca poco después de eso.

La primera dama se negó a defender a su amiga y la despidió del ala este a través de un correo electrónico. La editorial Simon & Schuster, citada por The Guardian, explica que la publicación del libro es una respuesta a una «traición» que «casi destruyó a Wolkoff».

