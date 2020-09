Shane Bieber conquistó la Triple Corona de pitcheo en el 2020

septiembre 28, 2020 - 10:07 am

El lanzador de los Indios de Cleveland Shane Bieber se llevó la Triple Corona de pitcheo durante la temporada 2020 de la MLB.

Luego de 14 años, un pitcher logró esta hazaña en las Grandes Ligas tras ser líder en ambas ligas. El venezolano Johan Santana había sido el último tras conseguirlo en la campaña 2006 con los Mellizos de Minnesota.

Clayton Kershaw (Dodgers de Los Ángeles) y Justin Verlander (Tigres de Detroit) fueron los últimos en cosechar este galardón en la campaña 2011.

Bieber, que compartió el primer lugar en victorias con el japonés Yu Darvish (Cachorros) con ocho triunfos, también lideró los apartados de efectividad (1,63) y ponches (122).

8 wins, 1.63 ERA, 122 Ks. A Triple Crown for Shane Bieber.



Cleveland's ace was on another level. 👑 pic.twitter.com/a1ws1DPgHn