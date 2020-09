El internet satelital de SpaceX ahora ofrece una velocidad de descarga de más de 100 Mbps

septiembre 5, 2020 - 8:17 am

Cuando Elon Musk y SpaceX propusieron construir una red proveedora de internet (ISP) compuesta por satélites en la órbita terrestre baja, parecía un proyecto salido directamente de la ciencia ficción. Y aunque SpaceX ha lanzado poco menos de 800 satélites de su objetivo total de 12.000 unidades en órbita, la compañía acaba de anunciar que Starlink, su servicio de internet basado en el espacio, ya es capaz de ofrecer velocidades de descarga superiores a 100 Mbps.

Si bien es posible que 100 Mbps no suene tan impresionante en comparación con los servicios de cable y fibra óptica basados ​​en tierra que pueden alcanzar los 1000 Mbps o más, las nuevas velocidades de transferencias de datos de Starlink están apenas por debajo de las velocidades promedio de banda ancha de países como Estados Unidos, que en abril de 2019 registraba apenas un promedio de 118,6 Mbps. La velocidad de 100 Mbps de Starlink también es mucho más alta que la velocidad de descarga móvil promedio de Estados Unidos, que es de solo 29 Mbps, y también es mucho más alta que las velocidades típicas proporcionadas por Hughesnet, el proveedor actual más grande de Internet por satélite en el país. Por su parte, Hughesnet ofrece velocidades de solo 25 Mbps, aunque algunos clientes afortunados obtienen un mejor rendimiento.

Alcanzar el hito de los 100 Mbps es importante porque ese es el ancho de banda suficiente para la mayoría de los hogares en la actualidad, y SpaceX dice que Starlink es “lo suficientemente rápido como para transmitir múltiples películas HD a la vez y aún así tener ancho de banda de sobra”. Además, esa cifra de 100 Mbps presentaría un salto significativo de una lista de pruebas de velocidad recopiladas y publicadas en Reddit, que generalmente mostraban velocidades de descarga que iban de 30 a 65 Mbps.

Sin embargo, si bien las velocidades de descarga de más de 100 Mbps pueden hacer que algunas personas se planteen cambiar de proveedor de Internet a Starlink cuando esté disponible (todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial), es importante recordar que Starlink nunca fue diseñado para ser un competidor real o directo de los proveedores de internet (ISP) terrestres, pero es una mejor alternativa al Internet DSL o satélite de un solo punto para las personas que viven en áreas rurales.

Como explicó Musk en una presentación de Starlink a principios de este año: “el desafío para cualquier cosa basada en el espacio es que el tamaño de la celda es gigantesco, y esto no es bueno para situaciones de alta densidad. [Starlink] tendrá una pequeña cantidad de clientes en Los Ángeles. Pero no podemos tener muchos clientes en Los Ángeles porque el ancho de banda por celda simplemente no es lo suficientemente alto “.

A principios de este año, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) hizo posible que los ISP basados ​​en satélites, como Starlink, compitieran por los 20.000 millones de dólares destinados a subsidiar la Internet rural. Por lo tanto, existe la posibilidad de obtener dinero rápido si SpaceX puede poner el sistema en manos del consumidor.

Musk afirma que una de las principales ventajas de Starlink sobre el internet satelital tradicional es una latencia mucho mejor, y también afirma que el servicio de Starlink será lo suficientemente rápido para jugar videojuegos en línea. Dado muchas de las pruebas de velocidad reveladas en Reddit, que mostraban latencias de entre 20 y 30 ms, eso ciertamente parece posible.

Esto significa que, al menos por ahora, las velocidades de descarga de Starlink parecen bastante prometedoras, aunque pasarán años antes de que SpaceX pueda alcanzar su objetivo de poner en órbita 12.000 satélites. Y mientras tanto, SpaceX tendrá que trabajar en algunos de los otros obstáculos de Starlink, como las quejas de los astrónomos que afirman que la cantidad de satélites de Starlink podría interferir en observaciones científicas, algo que SpaceX ha comenzado a abordar agregando una cubierta negra en los nuevos satélites.

