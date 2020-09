El galán de telenovelas Arturo Peniche se divorcia de Gabriela Ortiz

septiembre 22, 2020 - 2:12 pm

Arrancaba el mes de julio cuando Arturo Peniche dijo tener el «alma triste», debido a las cuatro personas que perdió a causa del coronavirus: y ahora revela que se divorcia tras 38 años de matrimonio. «Es muy fuerte, muy pesado, muy duro», le dijo a Televisa Espectáculos.

Además de eso, el actor reveló que el coronavirus no solo le cobró la vida a algunos de sus familiares cercanos, también «arrastró» con su matrimonio. Después de casi cuatro décadas de casado, anunció que no se divorciará pero ya no estará al lado de su esposa, quien lo hizo sentir un «estorbo». Fueron 38 años de matrimonio.

«Hubo un cambio de ideas ahí, medio raras. Como yo no podía acercarme a la ciudad, provoqué malestar de, supuestamente, no haber estado», comenzó su relato.

El actor mexicano, que se ha caracterizado por ser muy unido a su familia, lamentó que la gente no se tome en serio la pandemia. Por lo que llamó la atención del público para que se mantengan a salvo y eviten ser contagiados: «Están esperando que les suceda a ellos, o que le suceda a alguien muy cercano», dijo a modo de regaño.

Reveló cuáles fueron los motivos que lo hicieron tomar la decisión de separarse de su esposa: «Ella cree que no hice nada, y ya estoy fastidiado de que no se me reconozca que soy un chingón en todo, porque lo soy; y eso me tiene fastidiado ya. Entonces tomé la decisión de quitarme de ahí».

Y es que además de los fallecimientos mencionados, su esposa, su hijo, su nuera, su suegra y sus cuñados también se enfermaron de covid. El problema fue que él decidió quedarse en su casa de Guanajuato para no contagiarse. Adviritió que el virus que ha provocado una pandemia a nivel mundial es muy peligroso: «El covid es muy agresivo si no se atiende a tiempo. Si se dejan pasar dos o tres días de más, ya no sales del covid», señaló.

Las pérdidas humanas no fueron las únicas que tuvo el protagonista de ‘María Mercedes’, así lo reveló en el show ‘ . La periodista Mara Patricia Castañeda entrevistó al actor en su canal de YouTube y publicó la charla este domingo 20 de septiembre.

Univisión