El empresario zuliano Leonardo Santilli, contratista de PDVSA, estaba acusado de lavado de dinero por Estados Unidos

septiembre 2, 2020 - 3:45 pm

Una exhaustiva investigación rodeaba al empresario zuliano, Leonardo Santilli. Estados Unidos, lo acusaba por los delitos de lavado de dinero

El asesinato de Santilli, hecho ocurrido frente a un Farmatodo en Lechería del estado Anzoátegui, estremeció al país. La víctima, era el contratista de la Empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Asimismo, era el dueño de las empresas venezolanas Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp., (registrada en el Sur de Miami) y A&M Support Inc. (registrada en Weston, Florida), así lo dieron a conocer medios locales.

Sin embargo, detrás de todo ese emporio se encontraban fuertes señalamientos por parte de la justicia de los Estados Unidos, quienes informaron el pasado mes de marzo del presente año, que el empresario zuliano, estaba siendo acusado por los delitos de lavado de dinero relacionados con Pdvsa, según los informes de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

El 23-A, la agencia Reuters informó: «Fiscales estadounidenses acusaron a un contratista venezolano por lavado de dinero al sobornar a funcionarios de Pdvsa para obtener contratos con sobreprecio y ocultar las ganancias en Estados Unidos.

En el informe, la justicia estadounidense precisó tres cargos por los cuales señalaban a Leonardo Santilli, siendo estos: conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

Contratos en la mira

En 2017, se abrió una investigación sobre tramas de corrupción en Pdvsa y las empresas filiales por lavado de dinero y compras de inmuebles en el estado de Miami, Florida. Durante las investigaciones, las autoridades lograron dar con $1.000 millones en pagos a cuentas de contratistas venezolanos.

Se revelaron varios casos de corrupción en contratos con sobreprecio. Todos siguiendo el mismo esquema: se aprobaban contratos con sobreprecios y pagaban los sobornos por medio de testaferros para esconder la naturaleza de las transacciones, alegaron para el momento en el informe.

Al parecer, las investigaciones lograron obtener las cuentas de las empresas de Leonardo Santilli, entre otras evidencias.

Según se logró determinar el hombre recibió contratos de empresas como Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa y Petromonagas

