El director deportivo del Inter descartó la llegada de Messi

septiembre 1, 2020 - 5:55 pm

El Inter de Milán, uno de los clubes que «negociaba» con Lionel Messi según la prensa española, descartó este martes 1 de septiembre que buscaran el fichaje del astro argentino.

Piero Ausilio, director deportivo del Inter, explicó en una entrevista con el canal Sky Sports que no existió ninguna negociación por el astro argentino. «Ni siquiera sé de dónde pueden venir este tipo de pensamientos», añadió el dirigente.

«Si hablamos de él como jugador, no hay club en el mundo que no quiera tenerlo en el equipo. Luego está la realidad», explicó Ausilio.

En esta línea el director deportivo neroazzurro aprovechó para dejar claro que Lautaro Martínez no está a la venta y que nunca iniciaron la negociación con el conjunto español por él.

«Nunca iniciamos conversaciones oficiales con el Barcelona por Lautaro Martínez. El día después de que expiró la cláusula de rescisión lo consideramos fuera del mercado. Se acabó», expresó Ausilio.

Inter sport director Piero Ausilio to @SkySport : “We’re not going to sign Leo Messi. I don’t even know where are coming from these crazy rumours”. 🔵 #Inter #transfers #Messi

Esa realidad apunta a que solo clubes muy poderosos pueden llegar a costear el pase y la ficha del capitán blaugrana sin infringir los términos del «fair play» financiero de la FIFA.

Bajo estas condiciones solo el PSG y el Manchester City pueden soñar con tener a Messi en su plantilla, aunque este último fue sancionado por el ente rector del fútbol mundial luego de que incumpliera los términos de finanzas impuestos por FIFA.

A pesar de esto, es el conjunto inglés el que tiene todas las de ganar para incorporar a Lionel Messi con vistas a levantar su primera Champions League.

De acuerdo con Duncan Castles, periodista del diario inglés Sunday Times, el equipo que dirige Pep Guardiola habría acordado un contrato de 700 millones de euros por cinco años con el argentino.

Lionel Messi has agreed financial terms worth €700M over the course of five years with City Football Group. Messi is expected to spend three seasons at #ManCity before moving to New York City FC. In addition, Messi has also been offered an equity stake in CFG.

[@DuncanCastles]

— Man City Xtra (@City_Xtra) September 1, 2020