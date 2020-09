El coronavirus ataca el Roland Garros en el primer día de competición

septiembre 21, 2020 - 5:34 pm

Roland Garros, excepcionalmente aplazado a septiembre por la pandemia, conoce sus primeras turbulencias antes de echar a volar, con seis positivos por coronavirus en los jugadores de las rondas de clasificación que comenzaron este lunes 21 de septiembre.

Uno de los positivos corresponde al cuadro femenino y cinco en el masculino (dos por haber dado positivo al covid-19 y otros tres por ser «casos contacto») de su entrenador infectado.

El domingo por la noche, 12 horas antes del arranque de la previa, el Grand Slam publicó un comunicado: «Los cinco jugadores fueron descartados del cuadro de las rondas de clasificación que comienzan mañana y permanecerán en aislamiento durante siete días».

No se precisó la identidad de los tenistas afectados. La clasificación comienza el lunes y finaliza el viernes, dos días antes del arranque de los cuadros principales.

The Roland-Garros tournament directors can confirm that 2 players competing in the qualifying tournament have tested positive for Covid 19 and three others have confirmed close contact with a coach who has tested positive for Covid 19. >> https://t.co/X3dn62VEv5 pic.twitter.com/4Ca6GevqNf

Entre los cinco expulsados, el bosnio Damir Dzumhur, antiguo top-30 y ahora más allá de la plaza 100 mundial, que paga las consecuencias del positivo de su técnico Petar Popovic, con el que compartía habitación de hotel. Este último padeció el coronavirus con anterioridad, lo que provoca cuestiones sobre la fiabilidad del test.

«Estamos seguros de que es un falso positivo porque mi entrenador tiene anticuerpos», señaló Dzumhur en Instagram. «No fue autorizado a un segundo test, estoy devastado», añadió.

Parecido escenario para el estadounidense Ernesto Escobedo, 172 del ranking mundial, fuera de la clasificación tras el positivo de su técnico Lalo Vicencio, que explicó haber «desarrollado anticuerpos contra el virus tras haber sufrido el covid-19 hace algunos meses».

Según la prensa española, los otros tres expulsados son el uzbeko Denis Istomin, el español Bernabé Zapata Miralles y el serbio Pedja Krstin.

«Se definen las reglas, se decide seguirlas, intentamos mantener los protocolos estrictos», se defiende la Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora del torneo.

Este lunes, otra tenista, cuya identidad no fue precisada, dio positivo al covid-19 y quedó fuera de las calificaciones del individual femenino.

Roland-Garros tournament officials have confirmed that a female player in the qualifying rounds has tested positive for COVID-19.

In line with the tournament’s health protocol, the player has been withdrawn from the women’s singles qualifying draw which gets underway tomorrow. pic.twitter.com/nH77bHKOhB

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 21, 2020