Sancionan a Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro

septiembre 30, 2020 - 12:26 pm

Estados Unidos sancionó el miércoles al general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, el ex yerno del gobernante cubano Raúl Castro quien maneja gran parte de la economía cubana al frente del poderoso conglomerado de empresas militares GAESA.

Así lo informó Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU. a través de su cuenta en Twitter. «Hoy, Estados Unidos agregó a Luis Alberto Rodríguez López-Calleja a la lista SDN. Dirige GAESA, un conglomerado de propiedad militar cubana que ayuda a financiar la opresión del régimen en Cuba y la interferencia en Venezuela. Esta acción reducirá la capacidad del régimen para reprimir a su propio pueblo», escribió el representante diplomático.

El Departamento del Tesoro incluyó a López-Calleja en la lista de nacionales designados y personas bloqueadas. La inclusión congela todos sus bienes bajo jurisdicción de Estados Unidos. Las personas y compañías bajo jurisdicción estadounidense tampoco pueden realizar transacciones que lo involucren.

El Grupo de Administración Empresarial S.A. es el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y controla más de 50 empresas en los sectores más lucrativos del país, como el turismo, los servicios de servicios de tarjetas y envíos de remesas, bancos, supermercados, cadenas de tiendas, inmobiliarias, gasolineras, empresas de importación y exportación, navieras, empresas de construcción, almacenes y hasta una aerolínea.

“Los ingresos generados por las actividades económicas de GAESA se utilizan para oprimir al pueblo cubano y para financiar la dominación parasitaria y colonial de Cuba sobre Venezuela,” dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado. “La acción de hoy demuestra el compromiso de Estados Unidos de poner fin a las prácticas económicas que benefician de manera desproporcionada al gobierno cubano o sus agencias militares, de inteligencia y de seguridad a expensas del pueblo cubano y venezolano”.

El presidente Donald Trump prohibió las transacciones directas con GAESA y la mayor parte de sus empresas afiliadas en un memorando firmado en junio del 2017 en Miami. Recientemente, la administración sancionó a Fincimex y AIS, dos compañías bajo el control de GAESA involucradas en el negocio de las remesas a Cuba.

