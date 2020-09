Dramático caso de la abogada, Ligia Pérez Córdova: En cárcel por un delito que no cometió

septiembre 14, 2020 - 12:05 pm

Una mujer se consume tras los barrotes de una cárcel siendo inocente. Se trata de la dramática historia de la abogada venezolana, Ligia Pérez Córdova, quien recibía ayudas en sus oficinas de Caracas procedentes, muchas de ellas desde Maracaibo. Era una labor humanitaria que se desarrollaba con total normalidad hasta el día que la GNB acusó a la abogada de aparecer como destino de una encomiendo de un kilo de drogas. A partir de allí la vida de Ligia Pérez es un infierno en prisión.

Su hermana, Moreila Pérez Córdova narró para el portal crisisenvzla:

“Temo que mi hermana se intente suicidar en la cárcel”

El 2 de agosto de 2018 era un día como cualquier otro para la comunidad de Yoga Libre Venezuela (@yogalibrevenezuela). A la casa de su fundadora, Ligia Pérez Córdova (@ligiaperezcordova), quien tiene 15 años dedicada a la instrucción de esa disciplina, estaban llegando niños y personas de la comunidad para iniciar la clase del día, todos se preparaban para una jornada de ejercicios y relajación cuando sorpresivamente llegó una comisión antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana a ejecutar un allanamiento sin orden judicial.

Esta mujer, abogado de profesión, de 68 años de edad, acostumbraba a recibir por encomienda paquetes con alimentos y medicinas desde Maracaibo de parte de un allegado. Aunque en esos días no estaba esperando un envío, desde Zulia le llegó la alerta a la GNB en Caracas de que en una oficina de un MRW en Maracaibo habían puesto un paquete con marihuana con destino a la dirección de Pérez Córdova en Los Chorros, Caracas. Aunque el envío fue incautado en el lugar de origen, igual allanaron la casa, no hallaron nada que diera indicios de que la mujer estuviese vinculada con alguna actividad de drogas, de ese procedimiento no salieron pruebas en su contra. Igual fue detenida en el momento, no permitieron que nadie la acompañara ni que avisara a sus familiares, pues ella vivía sola.

“Empezamos a buscarla, no sabíamos dónde estaba porque ellos no lo informaron a quienes estaban con ella en el momento, hasta que supimos que se encontraba en el Comando Antidrogas que queda hacia la avenida Victoria. Familiares y amigas muy allegadas a ella trataron de ir a ver cómo estaba su situación, pero nunca pudieron tener acceso. De repente nos avisan que la mandaron para el Comando Antidrogas del Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo. Desde ahí ha sido su calvario”, relata su hermana Moreila Pérez Córdova.