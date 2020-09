Dos nuevos grandeligas venezolanos, uno de ellos es zuliano

septiembre 2, 2020 - 12:20 pm

Miguel Angel Yajure y Carlos Hernández son los dos nuevos grandeligas venezolanos. Ambos peloteros se desempeñan como lanzadores.

Yajure, de 22 años, es oriundo de Cabimas del estado Zulia, mientras que Hernández es nativo de Ciudad Guayana del estado Bolívar.

El derecho zuliano hizo su estreno en la MLB el pasado lunes 31 de agosto con los Yankees de Nueva York ante los Rays de Tampa Bay.

El lanzador perteneciente a las Águilas del Zulia en la LVBP se subió en el séptimo inning en el Yankee Stadium, con una labor extraordinaria de tres episodios en blanco.

Yajure realizó 49 pitcheos, 29 en strike,con tres boletos y dos ponches. Según MLB Pipeline, el cabimero es el decimoquinto mejor prospecto de los Bombarderos del Bronx. La Tierra del Relámpago del Catatumbo no tenía debutante desde el 2018, cuando lo hicieron Yonny Chirinos (Rays de Tampa Bay), Engeld Vielma (Orioles de Baltimore) y Pablo López (Marlins de Miami).

Miguel Yajure finishes up his three shutout innings in his debut with a K! pic.twitter.com/GwhccjJPPK

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 1, 2020