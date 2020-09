Dodgers, Rays y Medias Blancas ya están clasificados a la postemporada de la MB

septiembre 18, 2020 - 11:57 am

Dodgers de los Ángeles, Rays de Tampa y Medias Blancas de Chicago ya se encuentran clasificados a la potemporada de la MLB 2020.

El elenco californiano aseguró su presencia a los playoffs el pasado miercoles tras vencer 7-5 a Padres de San Diego. Los Dodgers consiguieron su 36 victoria en la temporada tras superar el jueves 9-3 a Rockies de Colorado.

Corey Seager conectó tres hits, incluido un cuadrangular, y el boricua Edwin Ríos aportó otro jonrón para guiar la victoria del elenco dirigido por Dave Roberts.

Con marca de 36-15, los Dodgers son el mejor equipo de esta campaña en las Mayores y aumentaron a cuatro juegos su ventaja en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional sobre San Diego. A ambos conjuntos les restan nueve duelos de la campaña.

Los Rays dirán presente en la postemporada, gracias a una barrida sobre los Orioles de Baltimore en una doble cartelera. Tampa Bay se valió de buen pitcheo para imponerse en el primer encuentro con pizarra de 3-1, para luego recurrió a un poderoso bateo que le dio la victoria por 10-6 en el duelo nocturno.

El dominicano Willy Adames, Hunter Renfroe y Joey Wendle aportaron sendos jonrones en el segundo juego. Un racimo de cuatro carreras en la quinta entrada colocó a Tampa Bay adelante 10-6.

Los Medias Blancas estarán de nuevo en unos Playoffs desde el 2008, tras venir remontar el partido del jueves contra los Mellizos de Minnesota, para ganar 4-3.

Chicago (33-17) estiró a tres juegos su ventaja sobre los Twins (31-21) en la División Central de la Liga Americana y aseguró al menos un pasaje de comodín a la Postemporada.

El cubano José Abreu disparó un jonrón y empujó dos carreras, mientras que el dominicano Ewin Encarnacion aportó otro cuadrangular para Chicago, que ganó tres de los cuatro duelos de la serie.

The White Sox are going to the playoffs! pic.twitter.com/lDUTS9MVB5

— Chicago White Sox (@whitesox) September 18, 2020