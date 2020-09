Diputados Gilber Caro y Renzo Prieto hablaron de su tiempo de reclusión: celdas improvisadas y precarias condiciones (+Videos)

septiembre 2, 2020 - 5:06 pm

Los parlamentarios Gilber Caro y Renzo Prieto, liberados recientemente gracias a un indulto decretado por el presidente Nicolás Maduro, se han referido sobre su tiempo en presidio, coincidiendo en las condiciones improvisadas y precarias en las que cumplieron su reclusión.

Gilber Caro estuvo preso durante 8 meses y diez días, tiempo en el que extrañó profundamente a su familia y tuvo ocasión de reflexionar y leer. Era todo lo que podía hacer en el espacio reducido, debajo de una escalera, que le fue asignado en una de las sedes del FAES en Caracas.

“Estoy asumiendo este indulto desde lo humano. Creo que la gente tiene que ponerse en nuestros zapatos”, dijo este miércoles, refiriéndose al cúlo de críticas que ha generado el indulto presidencial.

Caro fue detenido por tercera vez en dos años, el pasado 2o de diciembre. “Estuve desde el 22 de diciembre a oscuras. Estuve 8 meses durmiendo debajo de una escalera, de 1 metro 10 por 2 metros 20 (…) una vez duré 17 días sin ir al baño, me tenía que bañar, comer y hacer mis necesidades en el mismo lugar”, relató.

“No tenía con quien hablar, eso para mí es muy grave, estar en la cárcel en solitario es fatal (…) en un punto pensé que iba a quebrarme, pero resistí. Mi familia y mis amigos me dieron fuerzas. A mí me liberan el lunes a las 3 de la tarde y yo no sabía ni siquiera que Requesens, mi hermano, estaba en la calle. Conmigo nadie fue a hablar en 8 meses”, señaló durante entrevista con la periodista Shirley Varnagy.

Relató que cuando estás “en la cárcel te paralizas, pero el mundo que está afuera no. Mi sufrimiento no es mayor que el de otro. Tenemos que tener empatía por humanidad”.

Por su parte, Renzo Prieto explicó que en esta oportunidad estuvo preso en la sede del FAES desde marzo de este año, mientras que en su primera detención estuvo recluido en la sede del Sebin, en El Helicoide.

En este lugar, refiere, había dos celdas de máximo 5 metros cuadrados. «Conviví en una sola celda con dos de mis compañeros tachirenses, amigos de toda la vida que fueron detenidos conmigo, pasamos allí casi todo el tiempo con otras tres personas, éramos seis en una misma celda, no podíamos salir ni siquiera a caminar”, contó este miércoles a VPI.

Detalló que no se podía distinguir del día y la noche, así como solo disponían un poco de luz que llegaba del pasillo porque en la celda no había un bombillo. Esta luz estuvo prendida durante las 24 horas al día. Durante su reclusión, señaló, solo salieron cuatro veces al sol cuando fueron llamados a trámites judiciales, siendo la primera vez que salieron fue el 15 de julio.

Relató que durmió en el piso y los tres primeros días de su detención, estuvo esposado a una cama y luego fue llevado a un calabozo.

«Temblando, mis compañeros trataban de darme calor, no paraba de temblar, nunca paré de temblar, a mis compañeros les preocupó. Solo contábamos con la ropa que teníamos puesta, el pantalón y la camisa que cargaba puesta cuando me detuvieron, así pasamos 19 días, sin podernos cepillar, sin ducharnos, sin una cobija, nada», dijo en entrevista con Sergio Novelli.

Sobre el tema electoral, el opositor no ve condiciones para que se realicen comicios por lo que aseguró que no participará ante el llamado a las parlamentarias para el 6 de diciembre.

“En el tema de participar o no, hay que ahondar y en lo particular ahorita actualmente diría que no por lo que he visto. Si lograran las condiciones, si en verdad fueran unas elecciones justas como todos esperamos que lleguen a ser en Venezuela, tendríamos que ver (…) Pero actualmente no participaría”, sentenció Prieto.

#2Sep El diputado Gilber Caro asegura que durante ocho meses durmió debajo una escalera y sin comunicación con otras personas durante su arresto en la sede de las FAES. Además, desconoce si en ese lugar había presos contagiados con COVID-19. #TVVNoticias #TVV pic.twitter.com/pVA4eWlnZj — TVV Noticias (@TVVnoticias) September 2, 2020

#2Sep Renzo Prieto, diputado excarcelado: «En los cinco meses y 21 días que estuve secuestrado, nunca tuve contacto con mi familia, ni siquiera cuando me liberaron» https://t.co/1Sp2xfamP8 pic.twitter.com/bJdnM2SfIA — VPItv (@VPITV) September 2, 2020

Lea también: Excarcelados Gilber Caro, Renzo Prieto y Roberto Marrero (+Fotos y Video)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Noticia al Día

Con información de VPI / TVVNoticias/ Tal Cual