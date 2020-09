Diana Rigg, la inolvidable Olenna Tyrell de «Juego de Tronos»

septiembre 10, 2020 - 12:54 pm

La actriz Diana Rigg falleció a los 82 años de forma natural, es recordada por sus grandes interpretaciones en las pantallas. Entre 2013 y 2017, apareció en 18 capítulos de la serie Game of Thrones como lady Olenna Tyrell, la Reina de Espinas y única sobreviviente de la Casa Tyrell.

Un personaje sabio, vengativo, bondadoso y duro que marcó un antes y un después dentro de la historia de Game of Thrones (Juego de tronos). Su muerte en la serie fue una de las más aclamadas, pues por su espíritu vengativo y estratega reveló haber asesinado al Rey Joffrey de la misma forma en la que en ese instante era obligada a morir, de allí una frase característica de los seguidores que amaron ese personaje: ‘Tell Cersei. I want her to know it was me’.

El año pasado, en entrevista con el diario El País, Diana confesó que no había visto la serie: “No tenía ni idea de qué iba la serie cuando me llamaron para ofrecerme el papel, y no tengo ni idea de por dónde siguió cuando me fui. Nunca la he visto”.

Una vida de actuación

En 1959 firmó un contrato de cinco años con la Royal Shakespeare Company y empezó a hacerse famosa. Uno de sus primeros papeles fue el de Helena en “Sueño de una noche de verano”, de Shakespeare. También interpretó a Cordelia en “El rey Lear”.

Después de eso se presentó a una audición para el papel de “Emma Peel” en la serie de televisión “Los Vengadores”. Ese rol rompió los esquemas, ya que Emma Peel representaba a un nuevo tipo de mujer, más liberal, independiente y comprometida con en el movimiento feminista de fines de los años ’60.

Por su trabajo como Emma Peel, Rigg recibió dos nominaciones para los Emmy como mejor actriz en serie dramática, en 1967 y 1968. Nunca le gustó que la etiquetaran como ícono sexual ni de estilo mientras encarnó a Emma Peel. Evitó las fiestas.

Rigg también actuó en varias películas. Y fue la chica Bond en “Al servicio secreto de su Majestad”, con George Lazenby. En 1973 arrancó su propia comedia en televisión, pero fue levantada después de 13 episodios. En esa misma época siguió actuando en el teatro, donde obtuvo dos nominaciones al Premio Tony.

En 1996 fue nominada al Premio Oliver, máximo galardón británico de interpretación teatral, y a finales del mismo año recibió el ‘London Evening Standard Drama Award’, también de teatro, como mejor actriz por sus papeles en “Madre Coraje” y “¿Quién le teme a Virginia Woolf?” En el año 2000 recibió el Premio BAFTA, el equivalente británico de los Oscar, por su trabajo en “Los vengadores”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día