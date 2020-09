Descubre los 19 dolores en el cuerpo que están ligados a las emociones

septiembre 2, 2020 - 11:40 am

Estudios recientes, confirman que ciertos dolores físicos, más allá de estar ligados a lesiones, podrían estar ligeramente relacionados a bajos estados emocionales, como el estrés o la ansiedad.

Actualmente se escucha hablar mucho acerca de cuáles son los factores que día a día nos llevan a manifestar todo tipo de enfermedades físicas. Se habla de la mala alimentación, de factores climáticos y ambientales, de factores genéticos, pero se deja de lado uno de los factores más importante al momento de hablar sobre causas probables de enfermedades o dolores comunes: las emociones.

En los últimos años, la ciencia se ha enfocado en gran parte de sí misma a investigar sobre la influencia de nuestro estado de ánimo en nuestra salud y, como no podría ser de otra manera, varios estudios ya confirmaron que nuestras emociones están ligadas a nuestro estado físico, incluso aún más de lo que podríamos haber imaginado.

Las emociones que causan enfermedades y dolores realmente existen, nuestro cuerpo emite siempre una reacción de acuerdo a lo que pensamos, sentimos y hacemos. De esta manera es que se da la conexión mente-cuerpo.

Piénsalo detenidamente… ¿Cuándo te sientes demasiado estresado o cansado, no sientes como tu estómago se irrita, tus hombros se tensan o tu cabeza parece un volcán a punto de entrar en erupción? Nuestro cuerpo es muy inteligente, y siempre nos advierte cuando nuestra mente no está en su mejor estado; tan solo debemos de ser capaces de escuchar cuidadosamente lo que nuestro organismo nos está queriendo decir.

Si bien es verdad que en ocasiones puede llegar a ser algo difícil intentar mantener un estado emocional equilibrado, es también verdad el hecho de que saber que las emociones son factor clave al momento de causar enfermedades físicas, es una ventaja al momento de planear una futura recuperación en base a salud física-emocional.

La siguiente guía pretende enseñarte a detectar que tipo de emoción puede estar causando tu dolor o enfermedad crónica, para así combatir el padecimiento desde lo más profundo.

1. Dolores musculares

Este tipo de dolores hacen referencia a nuestra capacidad de fluir con nuestras situaciones diarias… ¿Qué tan flexible estás siendo con cada situación en tu vida?

2. Dolores de cabeza

Los dolores de cabeza se relacionan a la toma de decisiones…¿Has estado dejando pasar alguna decisión importante a tomar en tu vida? Relájate, descansa, concéntrate y toma inmediatamente las riendas de tu vida, tomando todas aquellas decisiones determinantes y necesarias, las cuales debido a su postergación no te están dejando dormir por las noches.

3. Dolores en el cuello

Este tipo de dolores se relacionan con el perdón…Si te duele mucho el cuello o zonas cercanas a él, siéntate a reflexionar sobre qué estás necesitando perdonar. Recuerda que en ocasiones, es necesario perdonar, no porque la otra persona se lo merezca, sino porque nosotros merecemos ser libre de dicha carga emocional.

4. Dolores en las encías

Si hablamos de emociones que causan enfermedades, la inseguridad y la falta de compromiso se asocian siempre al dolor en las encías.

¿Te duelen las encías? Analiza detenidamente que decisión importante no estás queriendo tomar en tu vida por temor a luego no ser capaz de hacerte cargo de ella.

5. Dolor en los hombros

El dolor en los hombros, se asocia siempre al exceso de carga emocional sobre nosotros. Intenta ser racional por un momento, para así poder descifrar que es lo que tanto te agobia.

Recuerda que no eres un súper héroe; no intentes cargar en tu espalda con los problemas del mundo entero…Que cada quién se haga responsable de sus propios inconvenientes.

6. Dolores de estómago

Si sufres de manera crónica de dolores estomacales sin tener claros motivos alimenticios para padecer de ellos, es probable que estés necesitando cuestionarte seriamente sobre qué es aquello que no puedes digerir del todo bien en tu vida.

Los problemas gastrointestinales casi siempre están relacionados a situaciones de nuestra vida que se nos hacen demasiado difíciles de aceptar o digerir.

7. Dolor en la parte superior de la espalda

¿Sabías que el dolor crónico en la parte superior de la espalda nos habla de lo poco sostenidos que nos sentimos, emocionalmente?

Puede que te sientas demasiado solo en tu vida sentimental y afectiva…si eres soltero, puede que sea ya hora de salir a buscar una cita ¡y házlo ya!

9. Dolor en el sacro y cóccix

Los dolores en esta parte del cuerpo, suelen asociarse emocionalmente con situaciones que nos tensan y nos preocupan. Si puedes identificar una situación así en tu vida, busca ya la solución para liberarte de ella antes de que te haga más daño, física y emocionalmente.

10. Dolor en los codos

El dolor en los codos suele asociarse a la resistencia a los cambios. Si tus brazos están demasiado rígidos, comienza a preguntarte si no estás actuando con demasiada rigidez en tu vida…Quizás lo único que necesites, ¡es ser un poco más flexible!

11. Dolor en los brazos en general

Es una clara evidencia de que hay una enorme carga en tu vida que no te está dejando avanzar; puede tratarse de una persona o de una situación en particular.

12. Dolor en las manos

Las manos son nuestro medio de contacto con lo que nos rodea; comúnmente el dolor de las manos suele asociarse con algo que deseas pero por algún motivo se te está haciendo muy difícil de alcanzar. Intenta socializar más, salir de casa y por sobre todo, no dejarte abatir por la desilusión…lo que necesitas siempre encontrará la manera de manifestarse en tu vida, ¡no te desesperes!

El dolor de manos, también puede asociarse con la dificultad al momento de dejar soltar algo muy querido para ti.

13. Dolor en las caderas

Entre las emociones que causan enfermedades, la dificultad al momento de adaptarte a los cambios suele asociarse directamente al dolor de caderas.

14. Dolor muscular y articular

Este tipo de dolores suele ser asociados a la falta de movilidad y de experiencias; al temor frente a las nuevas aventuras y desafíos… ¡Atrévete a vivir al máximo!

15. Dolor en las rodillas

El dolor en las rodillas, suele asociarse a la sobre exigencia con uno mismo. Sé humilde y recuerda que eres humano; no esperes siempre que todo salga perfecto.

16. Dolor en los dientes

Si hablamos de emociones que causan enfermedades, no podemos dejar de hacer referencia al dolor en los dientes, cuando no nos sentimos cómodos ante una situación y no encontramos la forma de lidiar con ella. Deja que todo fluya, recuerda que todo lo que tiene que ser, será.

17. Dolor en los tobillos

Usualmente, el dolor en los tobillos suele ser asociado a la falta de placer en tu vida. Puede que ya sea hora de que empieces a complacerte un poco más, especialmente en ámbitos de relaciones sentimentales.

18. Dolor que causa fatiga

Está muy claro; te sientes aburrido, estancado, cansado…no niegues lo que sabes que es necesario para lograr tu avance, ¡atrévete a ir tras tus sueños!

19. Dolor en los pies

El dolor en los pies siempre se asocia a la depresión y a un estado de ánimo bajo. Los pies son puntos del cuerpo muy sensible, capaz de detectar de inmediato este tipo de emociones negativas en nosotros.

